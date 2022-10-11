«إي أند» تطلق خدمات الاستثمار والاقتراض والخصم المباشر قبل نهاية 2023

يوسف العربي (دبي)

كشف خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ &e الحياة، عن أن الشركة تعتزم إطلاق خدمات جديدة مثل الاستثمار والاقتراض والخصم المباشر قبل نهاية 2023.

وخلال لقاء إعلامي على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية» في دورته الـ 42 قال الشامسي: إن &e الحياة أصبح لديها الآن أكثر من 13000 منفذ بيع في e& money. ونوه بأنه ووفقًا لتقرير SHIFT تشكل المعاملات غير النقدية 69% من حجم المعاملات العالمية في عام 2023 كما أفاد تقرير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مؤخراً بأن 11.4% من سكان الإمارات يستثمرون في العملات الرقمية.

وأضاف الشامسي أن شركة E-Vision تعتبر من أكبر شركات تقديم المحتوى الإعلامي وتكنولوجيا البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقد شهدت خدماتها توسعًا في شركاتنا العاملة سواء في الخدمات المالية أو خدمات بث المحتوى، إلا أن الشركة تحرص دائما على مواصلة النمو وتعزيز التطور عبر عقد شراكات وصفقات استحواذ مميزة تدعم رؤيتنا نحو الريادة والتميز، مثل الاستحواذ على حصة 57% من STARSPLAY وكذلك الشراكة بين evision وشركة Simply South لتوفير قناة الأفلام الهندية Emasala في المنطقة.

وقال في مجال التكنولوجيا المالية: يظل طموح الشركة هو توسيع نطاق الأعمال الجديدة، والبحث عن الفرص في مختلف الأسواق، ومن خلال البحث عن شراكات جديدة، فإننا نحلق في الفضاء التكنولوجي الواسع الذي يفتح أمامنا آفاقًا جديدة، وبعد تغيير العلامة التجارية eWallet إلى e&money شركة التكنولوجيا المالية الجديدة، وسوق التطبيقات المالية الفائقة، تم تحقيق الكثير نحو تطوير الحلول المالية الرقمية لجميع شرائح العملاء، بما في ذلك:

وأضاف أنه عبر تقديم أكثر الأسعار تنافسية في التحويلات المالية الدولية، تم تعزيز شبكة تحويل الأموال بالشراكة مع WesternUnion، حيث تتيح هذه الشراكة لعملاء e&money في الإمارات استخدام شبكة Western Union الرقمية وشبكة البيع بالتجزئة لإرسال الأموال.

وستشترك e&money مع «اتصالات من &e» في عرض (المحفظة المصرية)، لتمكين التحويلات الدولية من المحفظة إلى المحفظة بين الإمارات ومصر.

ولفت إلى أن الجزء التقني في تكنولوجيا التأمين كبير جداً، وحجم السوق واعد جدًا، وصناعة الرعاية الصحية تعد متأخرة في اعتماد التكنولوجيا لخدمة المستهلكين؛ مقارنة بصناعة الخدمات المالية، لذا فهناك فرصة لابتكار تطبيقات سهلة الاستخدام

بعد إطلاق تطبيق e & money الجديد، نتطلع لتحقيق المزيد في مجال التكنولوجيا المالية.

وأضاف: سيستمر نمو التكنولوجيا المالية والابتكار في الشرق الأوسط، ونتطلع إلى أن نكون لاعباً رئيسياً في هذا المجال، وسيستمر استخدام تقنية blockchain في التزايد نظرًا لقدرتها على التخفيف من مخاطر الاحتيال، ويمكنها تتبع المعاملات بسهولة وبطريقة ثابتة، تستخدم تقنية Blockchain تقنية (DLT) التي تسمح بمشاركة وتسجيل ومزامنة كميات ضخمة من البيانات عبر شبكات واسعة من الأطراف المعنية.

سيتم اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) على نطاق أوسع في القطاع المصرفي من خلال نموذج الخدمة الذاتية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتم بالفعل استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أو «مستشاري الروبوت» في القطاع المصرفي لتعزيز رحلة العميل، كما سيشهد القطاع المصرفي استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض تحسين التكلفة، مثل المكتب الأمامي (المعاملات المصرفية للمحادثة) والمكتب الأوسط (كشف الاحتيال وإدارة المخاطر) والمكتب الخلفي (الاكتتاب).