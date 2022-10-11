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الاقتصادي

دائرة الطاقة تستعرض في «جيتكس» مشاريع التحوّل الرقمي المبتكرة

دائرة الطاقة تستعرض في «جيتكس» مشاريع التحوّل الرقمي المبتكرة
12 أكتوبر 2022 01:03

دبي (وام)

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تشارك دائرة الطاقة ضمن منصة حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي 2022».
وتعمل دائرة الطاقة خلال هذا الحدث الدولي على تسليط الضوء على أبرز مشاريعها الرقمية ومنها المنصة الموحدة للتراخيص والأعمال.
وقال المهندس سيف سالم بامدهف الكثيري، مدير إدارة تقنية المعلومات والخدمات الحكومية والذكية في دائرة الطاقة: «يمنحنا معرض جيتكس العالمي الفرصة لاستعراض المبادرات الرقمية والأنظمة المبتكرة التي نعمل على توظفيها لتعزيز أمن الطاقة في إمارة أبوظبي على المدى الطويل، فضلاً عن تبادل الخبرات مع المتخصصين والخبراء وصنّاع السياسات في قطاع التكنولوجيا حول العالم، إضافة إلى تبادل المعرفة حول أهم الابتكارات والمبادرات الرائدة، والتي تساهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في قطاع الطاقة في أبوظبي».

أبوظبي
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أسبوع جيتكس للتقنية
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