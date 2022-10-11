«جيتكس جلوبال 2022».. حلول ذكية لمواجهة التحديات ونمو أعمال الشركات

حسام عبدالنبي (دبي)

تستعرض الشركات الحاضرة في معرض «جيتكس جلوبال 2022» عدداً من الحلول والبرمجيات التي تمكن الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من مواجهه التحديات الحالية، مستهدفة توظيف التكنولوجيا لحل مشاكل قطاع الأعمال وتمكينه من النمو والازدهار.

وحسب مسؤولين في شركات مشاركة في دورة العام الحالي من «جيتكس»، التقتهم «الاتحاد»، فإن الحلول الذكية يمكن أن تلعب دوراً رئيساً في مواجهه التحديات الحالية المختلفة مثل المنافسة الشديدة، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، والأزمات التي تواجه سلاسل التوريد. وقالوا: إن الشركات المشاركة تعرض أيضاً حلولاً لتطوير العمليات التجارية، وتعزيز رضا العملاء والحفاظ على ولائهم وثقتهم، إلى جانب حماية الأمن الإلكتروني في سائر محفظة التقنيات التي تقدمها الشركة، مشيرين إلى طرح عرض حلول للتحول الرقمي لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة.

أكد خالد الشامي، المدير الأول لاستشارات الحلول في منطقة الشرق الأوسط بشركة «إنفور» المتخصصة في تطوير برمجيات المؤسسات الكبيرة، أنه لتمكين الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والتوزيع، من مواجهة التحديات الحالية المختلفة مثل المنافسة الشديدة، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، والأزمات التي تواجه سلاسل التوريد، استعرضت شركة «إنفور» حلولها السحابية الذكية التي تتميز بالعديد من الوظائف الصناعية المدمجة وتمكّن العملاء من الحد من التعقيدات التقنية وتطوير العمليات التجارية، فضلاً عن تسريع الوقت لتحقيق القيمة، ومنح الأولوية للمستخدم النهائي، مشيراً إلى أن الحلول البرمجية السحابية قادرة على مساعدة العملاء من الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والتوزيع على أتمتة وتبسيط الأنظمة التقنية المعقدة، والاستعداد لمواكبة متطلبات النمو في المستقبل.

تعزيز رضا العملاء

وقال محمد الخوتاني، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط بشركة «سايتكور» المتخصصة في حلول إدارة تجارب العملاء على الإنترنت، إن الشركة تستعرض مفهوم منصة التجربة الرقمية القابلة للتكوين (DXP)، وذلك ضمن الحلول التي تمكّن الشركات والعلامات التجارية من تعزيز رضا العملاء والحفاظ على ولائهم وثقتهم، موضحاً أن منصة سايتكور للتجربة الرقمية القابلة للتكوين تتألف من حلول برمجية مختلفة تهدف لإيجاد اتصالات قوية ومخصصة يمكن استخدامها من قبل العملاء لتحسين منصاتهم الرقمية الحالية أو بناء منصات جديدة بما يناسبهم، أو بما يتوافق مع احتياجات أعمالهم التجارية الفردية.

وأضاف الخوتاني، أن دراسة أجرتها شركة سايتكور في منطقة الشرق الأوسط أشارت إلى أن 78% من المشاركين يفضلون العلامات التجارية التي تحرص على التواصل معهم على المستوى الشخصي، في حين أفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة بأنهم قد أنشأوا علاقة أعمق مع علامتهم التجارية المفضلة في عام 2022 من خلال تجربتهم مع هذه العلامة عبر الإنترنت.

وأكد، أن الدراسات التي أجرتها الشركة تظهر أن العلامات التجارية التي ستزدهر وتحقق النجاح في عالم ما بعد جائحة «كوفيد -19»، هي التي تحرص على التواصل بذكاء مع عملائها وتسخر التجارب الحقيقية للقائهم والتواصل معهم على مدار مسيرة تعاملها معهم، لافتاً إلى أن مجموعة حلول «سايتكور» تهدف إلى دمج تجربة العملاء في كل نقطة من نقاط التواصل الرقمية مع العلامات التجارية وجعلها أكثر سهولة وسلاسة، بدايةً من أدوات تخصيص الخدمات، وصولاً إلى نظام التجارة الإلكترونية المتكامل وتبسيط عمليات الدفع.

الأمن الإلكتروني

وأفاد محمد أبوخاطر، نائب الرئيس في شركة «إف 5» المتخصصة في مجال التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بأن أمن الأعمال والموظفين والعملاء، بات ضرورة للشركات العاملة في القطاعات المختلفة، ومن هذا المنطلق تسلّط شركة F5 الضوء في «جيتكس» على القدرات والإمكانات المتقدمة في منصتها الجديدة للحوسبة السحابية المتوزعة، والتي تأتي كتوسعة كبيرة لمحفظة الشركة من المنتجات والخدمات المتخصصة بحماية أمن التطبيقات وتوصيلها، خاصة أن 78% من المؤسسات تركز في الوقت الراهن على أمن الواجهات البرمجية للتطبيقات.

وقال: إن منصة الحوسبة السحابية المتوزعة توفر مجموعة متكاملة من حلول حماية الأمن الإلكتروني للتطبيقات وتأمين ربطها الشبكي عبر سائر بيئات حوسبة السحاب، بما فيها بيئات الحوسبة الطرفية، وذلك انطلاقاً من منصة موحدة تقدم هذه الحلول البرمجية كخدمة، تشمل أيضاً خدمة حماية تطبيقات الويب السحابية المتوزعة وواجهات توصيلها البرامجية، والمعروفة بتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني في سائر محفظة التقنيات التي تقدمها الشركة، مشيراً إلى أهمية ذلك في ضوء تزايد التعقيدات التي طالت بيئات تشغيل التطبيقات، تزامناً مع توجه الشركات لتطوير خدماتها الرقمية والسعي وراء نماذج أوسع في تشييد البنى الأساسية القادرة على تعزيز الأداء وخفض التكاليف، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن ما يصل إلى 88% من الشركات مستمرّة في اعتماد الهيكليات القديمة والحديثة في بناء التطبيقات، فيما أن 70% منها تعتمد على بيئات الحوسبة السحابية المتعددة في تشغيل التطبيقات.

الهوية والبرمجيات

بدوره، ذكر أحمد حنفي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال بلانتس»، أن الشركة تعرض خلال المعرض خدماتها للكشف والاستجابة المدارة وغيرها من الحلول المتقدمة للأمن السيبراني، وأنظمة الربط والاتصالات التي تخدم شريحة كبيرة من قطاع الأعمال، فضلاً عن مجموعة من الخدمات والحلول التي توفرها كمزود موثوق لتكامل النظم للعملاء في مختلف القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية والمصارف والخدمات المالية والتصنيع والتعليم والبنية التحتية وغيرها، مؤكداً أن الشركة تركّز كذلك على عرض خدماتها لـ «التحول الرقمي» لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، وعلى قدرتها المميزة لتلبية مختلف احتياجات العملاء وفقاً لميزانياتهم.

وكشف حنفي، أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم الحلول الأمنية المتكاملة من المنتجات السحابية للأمن السيبراني، والتي تمكن المؤسسات من الدفاع ضد هجمات سرقة الهوية والبرمجيات الخبيثة والهجمات الجانبية النشطة وهجمات طلب الفدية وغيرها، لافتاً إلى أنه خلال فعاليات المعرض سيتم التركيز على أهمية الجمع بين قدرات خبراء استقصاء التهديدات والاستجابة لها وبين الأدوات المبتكرة في توفير الحماية والكشف ومعالجة الآثار التي تواجهها المؤسسات على اختلاف أحجامها، وذلك لمكافحة الهجمات السيبرانية مثل برمجيات طلب الفدية على مدار الساعة طوال العام.