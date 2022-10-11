«التربية» تستعرض في «جيتكس» أبرز تحديات التحوّل الرقمي

دبي (الاتحاد)

تشارك وزارة التربية والتعليم في الدورة 42 لمعرض «جيتكس للتقنية»، الذي ينظم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 10 إلى 14 أكتوبر الحالي. وتعدّ النسخة الجديدة الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي.وقال الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية: إن وزارة التربية والتعليم تشارك في معرض جيتكس التقني بباقة من الخدمات الذكية من بينها بوابة التدريب العملي وهي منصة إلكترونية توفر للطلاب المواطنين فرصة البحث عن برامج تدريب عملية في القطاع الخاص.