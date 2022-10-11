«المعاشات» تستعرض في «جيتكس» المنصة الرقمية التجريبية

دبي (الاتحاد)

استعرضت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مشروع «المنصة الرقمية الجديدة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التغيير في مفاهيم تقديم الخدمات الحكومية على مستوى الهيئة، معتمدة على استخدام أحدث البرمجيات في مجال التقنية الحديثة.

وقال محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات في الهيئة: تأتي المنصة ضمن مشروع الهيئة للتحول الرقمي للهيئة كمشروع شامل يستهدف إحداث تغييرات جذرية على إدارة العمليات التشغيلية في الهيئة، حيث تمكن المنصة المتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل والمؤمن من الحصول على الخدمات بطريقة ذاتية من خلال إنشاء حسابات على المنصة تتيح لهم إنجاز خدماتهم بشكل ذاتي.