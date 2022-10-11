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الاقتصادي

«أي دي سي»: «سحابة مايكروسوفت» تضخ 39 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي

جناح مايكروسوفت في جيتكس
11 أكتوبر 2022 15:28

دبي (الاتحاد) تنتج «منظومة مايكروسوفت السحابية» التي تشمل شركاء وعملاء الشركة حوالي 39 مليار دولار على مدى أربع سنوات وتوفر نحو 100 ألف وظيفة، وفقاً لدراسة أطلقتها مؤسسة البيانات الدولية (IDC) خلال معرض «جيتكس جلوبال 2022» المُنعقد في مركز دبي التجاري العالمي.
وتُظهر المعلومات الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية «IDC» تحت عنوان «لمحة عن توزيعات أرباح سحابة مايكروسوفت» الخاصة بالإمارات العربية المتحدة، أنه من الآن وحتى عام 2026، سيبلغ إجمالي الإيرادات الجديدة المتراكمة لمدة أربع سنوات من «سحابة مايكروسوفت» 39 مليار دولار، مع فائدة متراكمة بنسبة 16.6% من مناطق مركز البيانات السحابية في أبوظبي ودبي. سيتم تحقيق هذا العائد من خلال «منظومة مايكروسوفت السحابية»، التي تتكون من «مايكروسوفت» وشركائها وعملائها.
وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: «إن النتائج التي توصلت إليها مؤسسة البيانات الدولية «IDC» هي تأكيد لجهودنا والتزامنا الراسخ تجاه دعم الحكومة ومجتمع الأعمال والمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأود التنويه إلى أن الدراسة التي أطلقت اليوم تعكس جهودنا المستمرة لتمكين الحكومات والمؤسسات والأفراد، فمنذ أن افتتحنا مراكز بيانات أبوظبي ودبي عام 2019، أسهمت سحابة مايكروسوفت بشكل مباشر في دفع الاستثمار الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التقدم في مجال الاستدامة».
ويأتي العملاء والشركاء الذين يستفيدون من «سحابة مايكروسوفت» في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها من شريحة كبيرة من قطاعي الصناعة والحكومة ويشملون هيئة أبوظبي الرقمية، ووزارة التعليم، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك الرائدة مثل بنك أبوظبي الوطني الأول وبنك المشرق، وعلى صعيد قطاع النقل مثل «دي بي ورلد» ومطار دبي الدولي، وعلى مستوى قطاع البيع بالتجزئة مثل ماجد الفطيم للبيع بالتجزئة وغيرها.
وستنفق مايكروسوفت ومنظومة شركائها من أجل دعم تنمية الأعمال المحلية، حوالي 3.4 مليار دولار في مناطق مراكز بياناتها السحابية في الإمارات. وتساعد هذه المناطق الجديدة أيضاً في إزالة بعض الحواجز التي تحول دون سير عملية اعتماد الحوسبة السحابية داخل المنطقة. ويبين التقرير أيضاً كيف ستستمر الفوائد المتراكمة للشركاء في الارتفاع. ويمكن لشركاء مايكروسوفت في عام 2023 أن يتوقعوا تحقيق 6.40 دولار لكل دولار تجنيه مايكروسوفت من خلال مواقعها السحابية في الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أيضا أن يبلغ هذا الرقم 8.49 دولار بحلول عام 2026. 

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