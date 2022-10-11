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«الصحة» تستعرض مستجدات خدمة مكتب المطالبات الإلكترونية

جناح وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جيتكس
11 أكتوبر 2022 15:21

دبي (الاتحاد) استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستجدات مبادرة مكتب المطالبات الإلكترونية للتأمين الصحي، الذي يندرج ضمن نظام الملف الوطني الصحي الموحد «رعايتي» والذي يربط بين المستشفيات والعيادات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية التي تنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 10 و14 أكتوبر الجاري. وتتعلق الخدمة التي أطلقتها الوزارة في شهر أكتوبر من العام 2020، بإدارة المعلومات المركزية المتعلقة بمطالبات التأمين الإلكترونية وتتبعها باستخدام الترميز الموحد لكافة مزودي الخدمات وشركات التأمين. منصة رقمية وتوفر هذه الخدمة منصة رقمية يمكن من خلالها لمزودي الخدمات الصحية رفع مطالبات التأمين ومتابعتها، بالإضافة إلى تحسين معالجة المطالبات الإلكترونية وتقليل معدلات رفض المطالبات، فضلاً عن أنها تسهم في رفع مستوى سلامة المرضى عبر الحد من الخدمات المكررة والتأكد من الضرورة الطبية. وتغطي الخدمة مسار عمل جميع المطالبات بين مرافق الرعاية الصحية وشركات التأمين، بدءاً من التحقق من أهلية وتغطية التأمين للمريض، إلى تلقي معلومات الدفع إلكترونياً، بالإضافة إلى تقديم المطالبات وتعقّب حالات الرفض، حيث يمكن متابعة ومراقبة جميع هذه الخدمات من قبل المستخدمين المصرح لهم في مرافق الرعاية الصحية من دون الاعتماد على شركات التأمين.

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