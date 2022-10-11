«صندوق خليفة» و«مايكروسوفت» يطلقان كأس التخيل 2022-2023

دبي (الاتحاد)- أعلن كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومايكروسوفت عن تعاونهما في استضافة دورة هذا العام من كأس التخيل في دولة الإمارات. ويهدف التعاون بين الجانبين إلى توسيع نطاق المسابقة العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا، وجذب المزيد من الطلاب الذين يتطلعون لدخول المجالات التقنية مستقبلاً.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في بيان: «يشكل تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال أحد محاور التركيز الأساسية لصندوق خليفة. ونسعى دائماً لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة تتيح لنا إمكانية تزويد الفئات الأصغر عمراً في منظومتنا لريادة الأعمال بالموارد والرؤى والمعارف التي تسهم في تطوير مهاراتهم المؤسسية. ومن خلال تعاوننا مع مايكروسوفت لتنظيم كأس التخيل 2022-2023 في دولة الإمارات، فإننا نسعى إلى بناء مجتمع متكامل يتيح لأفراده القدرة على حشد مهاراتهم، وتحويل مفاهيمهم وأفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس وحلول يمكن استخدامها في السوق».

ويعد كأس التخيل 2022-2023 في دولة الإمارات مسابقة عالمية تقنية للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، تهدف إلى تشجيعهم على تطوير ابتكارات تواكب اهتماماتهم، والتي يمكنها إحداث فارق إيجابي في مجتمعاتهم.

وتم عقد الشراكة بين صندوق خليفة ومايكروسوفت خلال فعالية خاصة أُقيمت على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022. ووقع كل من علياء المزروعي ونعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات على مذكرة التفاهم التي أرست الأساس لهذه المسابقة، والتي تهدف إلى إلهام الشباب وتشجيعهم على طرح أفكار متميزة وإنتاج حلول قابلة للتطبيق بهدف معالجة التحديات على أرض الواقع. بدوره، قال نعيم يزبك: «تلتزم مايكروسوفت بشكل راسخ بتعزيز مهارات القوى العاملة في المنطقة، ورعاية الأعمال الناشئة التي ستشكل الركيزة الأساسية لاقتصاد الأجيال القادمة. وتهدف مسابقة كأس التخيل إلى إلهام العقول الإبداعية التي ستقوم ببناء هذه المشاريع المستقبلية من نقطة الصفر، وتوفير فرص العمل، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل. ونأمل بأن تسهم المسابقة في توفير الحلول للمشاكل العالمية، ويسرنا التعاون مع صندوق خليفة لتحقيق هذا الهدف من خلال هذه الفعالية الرائعة».

وتتيح المسابقة للطلاب فرصة التعرف على مجموعة متنوعة من تقنيات مايكروسوفت، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلّم الآلة والخدمات المعرفية والحوسبة السحابية، وسبل تطبيق هذه التقنيات لحل المشكلات في العالم الحقيقي. وتتوزع ابتكارات المشاركين في المسابقة على أربعة مجالات تشمل: حماية الكوكب، والتعليم، والصحة، وأنماط الحياة. ويمكن للمشاركين اختيار أحد التحديات التي يواجهها المجتمع حالياً من هذه المجالات الأربع، وتطوير حلول قادرة على إحداث تأثير إيجابي حقيقي استناداً إلى خيالهم الخصب، وعن طريق الاستفادة من تقنيات مايكروسوفت المتطورة. وتبدأ جولات المسابقة بمنافسات بين طلاب من نفس الجامعة، وتنتهي بتقديم «إثبات فعالية المفهوم» إلى لجنة التحكيم.