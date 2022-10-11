«دبي للسلع المتعددة» يوقّع شراكة مع «برينك»

دبي (الاتحاد) أبرم مركز دبي للسلع المتعددة، عقد شراكة مع شركة رأس المال الاستثماري العالمية «برينك»، لتسهيل فرص وصول أعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار من صندوق «برينك» لمسرّعات الأعمال. وتُعد «برينك» إحدى شركات محفظة «أنيموكا براندز»، الشركة العالمية الرائدة في الاستثمار بمجالات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3.وإلى جانب المحفظة المتنوعة من الخدمات المتكاملة والحلول الداعمة التي يقدمها مركز كريبتو، ستُتاح للشركات الأعضاء فرص الوصول إلى شبكة «برينك» من الشركات العالمية الناشئة والمبتكِرة، كما ستستفيد من خدمات التوجيه والإرشاد التي ستقدمها الشركة من مكتبها الجديد في مركز دبي للسلع المتعددة. وستدعم الشراكة النمو السريع لشركات تطوير تقنيات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3 على المدى الطويل، كما ستُضفي مزيداً من الزخم على خدمات القيمة المضافة التي يقدمها مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وبفضل توفيره لبيئة داعمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية، نجح مركز كريبتو في استقطاب أكثر من 450 شركة ناشطة في مجال تقنيات التشفير منذ إطلاقه في عام 2021، ليصبح أكبر مركز للشركات المتخصصة في تقنيات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3 في المنطقة. هذا وتعمل الشركات الأعضاء في المركز عبر مجموعة من القطاعات المتنوعة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والترفيه والألعاب والاستدامة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نشعر بالفخر لتوقيع شراكة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري، والتي ستسهم في تلبية الطلب المتنامي لعملائنا بالوصول إلى التمويل اللازم والاستفادة من شبكة 'برينك' الواسعة من الشركات. وفي خضم العديد من التحديات العالمية التي تحدث في الوقت الراهن، تركز الشركات الكبرى حالياً بشكل أكبر على استخدام البنية التحتية الحديثة ضمن بيئة عمل مريحة، وهو بالضبط ما يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى توفيره».