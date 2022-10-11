1.9 مليار درهم تداولات العقارات في الشارقة الشهر الماضي

الشارقة (الاتحاد) كشف التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن إجراء تصرفات عقارية خلال شهر سبتمبر الماضي قيمتها 1.9 مليار درهم، وتنفيذ 677 معاملة بيع في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة.

تنفيذ 2299 معاملة

وأظهرت بيانات التقرير عن تنفيذ دائرة التسجيل العقاري بالشارقة خلال الشهر الماضي 2299 معاملة بأنواعها المختلفة، وتضمنت 677 معاملة بيع تشكل 29.4% من إجمالي المعاملات المنفذة، و299 معاملة رهن تمثل 13.1% من الإجمالي وبقيمة بلغت 608 ملايين درهم، فيما استحوذت التصرفات الأخرى على 57.5% من إجمالي المعاملات وبعدد 1323 معاملة مختلفة.

تداولات عقارية على 90 منطقة

وبحسب بيانات التقرير، توزعت معاملات البيع على 90 منطقة في مختلف مناطق ومدن الإمارة، حيث شملت العقارات المتداولة أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، لتغطي مساحة إجمالية تتجاوز 3.9 مليون قدم مربعة.

وفيما يتعلق بأنواع العقارات التي شهدت صفقات عقارية، فقد جاءت بواقع 297 معاملة أبراج مفرزة وتمثل النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات وبواقع (43.9%)، تلتها الأراضي الفضاء بعدد 198 معاملة وتمثل (29.2%)، في حين شهدت الأراضي المبنية تسجيل 182 معاملة ونسبتها (26.9%).

مويلح التجارية الأعلى

وبحسب المناطق التي شهدت صفقات عقارية منفذة في إمارة الشارقة، أظهرت بيانات التقرير تسجيل منطقة مويلح التجارية 172 معاملة، لتحافظ بذلك على صدارتها لقائمة مناطق مدينة الشارقة الأعلى تداولاً من حيث عدد معاملات البيع، فيما شهدت منطقة الخان تسجيل 78 معاملة، تلتها الرقيبة بعدد 41 معاملة، ثم أم فنين بعدد 38 معاملة.

وبحسب حجم التداول النقدي في مناطق مدينة الشارقة، فتصدرتها أيضاً منطقة مويلح التجارية وبإجمالي تداول بلغت قيمته الإجمالية 164.9 مليون درهم، في حين سجلت منطقة أم فنين تداولات بإجمالي قيمة 76.7 مليون درهم، وبلغت تداولات منطقة النهدة إجمالي 52.3 مليون درهم، ثم الرفاعة بإجمالي 52 مليون درهم.

المنطقة الوسطى

وفي المنطقة الوسطى، جاءت الصفقات المنفذة موزعة بشكل أساسي على مناطق تجارية المدام، والفاو الزراعية، وسهيلة 3 وصناعية المدام، بإجمالي 7 معاملات بيع في هذه المناطق، وأما من حيث التداول النقدي، فقد سجلت تجارية المدام أعلى حجم للتداول بقيمة 3 ملايين درهم، تلتها منطقة البليدة بقيمة 2.7 مليون درهم، في حين سجلت منطقة رفادة صفقات عقارية بلغت قيمتها 2.5 مليون درهم، بينما سجلت صفقات منطقة الفاو الزراعية 1.6 مليون درهم.

وبالنظر إلى الصفقات المنفذة في مدينة خورفكان، جاءت مناطق الزبارة والحراي الصناعيتين، والبردي 2، والمديفي في صدارة المناطق من حيث عدد التداولات وبإجمالي 10 معاملات، في حين استحوذت منطقة المديفي على تداولات بقيمة 1.8 مليون درهم، تلتها منطقة اللؤلؤية بتداولات بلغت قيمتها 1.5 مليون درهم، ثم البردي 2 بقيمة 1.2 مليون درهم، بينما بلغت قيمة تداولات منطقة الزبارة الصناعية 899 ألف درهم.

وفي مدينة كلباء، سجلت مناطق تجارية سور كلباء، والصناعية، وصناعية كلباء، والساف 12 تداولاً عقارياً، وأما منطقة البراحة فقد شهدت أعلى حجم للتداول بقيمة 3.5 مليون درهم، تلاها حي القلعة بقيمة 3.2 مليون درهم، ثم منطقة الصناعية بقيمة 2.9 مليون درهم، في حين سجلت منطقة الغيل 1.8 مليون درهم.