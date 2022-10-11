«سيمنس للطاقة» تؤسس مركز ابتكار في أبوظبي

أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار، شراكة مع شركة «سيمنس للطاقة أيه جي»، لتأسيس مركز ابتكار الشرق الأوسط في إمارة أبوظبي، بهدف تسريع مسيرة التحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية على مستوى الدولة والعالم. وتحصل شركة «سيمنس للطاقة أيه جي»، بموجب هذه الاتفاقية، على دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس المركز، في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب والبالغة قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار) والذي يهدف لتوفير فرص النمو للشركات في إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقية كل من عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، وديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى دولة الإمارات في 25 سبتمبر، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية استراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي وحماية المناخ، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة بين كل من دولة الإمارات وألمانيا.

الطاقة النظيفة

وشكلت إمارة أبوظبي خياراً مثالياً لشركة سيمنس للطاقة أيه جي لتأسيس مركز ابتكار الشرق الأوسط الخاص بها نظراً للجهود الكبيرة التي تبذلها أبوظبي لإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للطاقة النظيفة، فضلاً عن مساعيها الحثيثة للارتقاء بمنظومة العلم والمعرفة. ويسهم مركز الابتكار في تحقيق هدف دولة الإمارات لتوليد 50 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، ولتصبح مركزاً عالمياً للتميز في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

ويعتبر مركز الابتكار في أبوظبي واحداً من أربعة مراكز فقط أسستها شركة سيمنس للطاقة على مستوى العالم، حيث سينضم المركز الجديد إلى المراكز الثلاثة الأخرى الموجودة في أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية، وشنجن في الصين، وبرلين في ألمانيا. ويستفيد المركز من خبرة الشركة في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة التي تمتاز بالاستدامة والموثوقية والتكلفة المعقولة، ويعمل حاضنةً للشركات الناشئة والتقنيات الجديدة، وتوحيد جهود العملاء والشركاء والأوساط الأكاديمية والمرافق البحثية لتسريع آليات إطلاق الحلول التجارية المبتكرة التي تساهم في دفع جهود تبني مصادر الطاقة النظيفة.

ويترأس رئيس قسم التكنولوجيا في شركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط الدكتور فهد اليافعي، عمليات مركز أبوظبي للابتكار، حيث يتولى مهمة تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة لتسريع مسيرة التحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد برفده بأفضل الكوادر الوطنية الإماراتية، وخلق فرص العمل، ونقل المهارات والمعارف والقدرات لإعداد الجيل التالي من قادة البحث والابتكار.

وقال عبد الله عبد العزيز الشامسي: «تماشياً مع الجهود المهمة التي تبذلها دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، فإننا نعطي الأولوية لتطوير أفضل التقنيات التي تلبي الطلب على الطاقة النظيفة والمستدامة. إن الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة سيمنس للطاقة ستساهم في إثراء منظومة تكنولوجيا الطاقة من خلال طرح الأفكار والحلول المبتكرة التي تفتح مسارات جديدة للتحول، واعتماد مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم. ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار إرساء الشراكات مع الشركات القائمة على الابتكار في القطاعات المؤثرة لتمكينها من مواصلة مسيرة تنمية وتطوير أعمالها».

نقل المعرفة

ويقدم برنامج الابتكار، التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، حوافز مالية وغير مالية لشركة سيمنس للطاقة لإنشاء مركز ابتكار الشرق الأوسط الجديد في أبوظبي. ويسهم المركز في تحقيق أهداف الشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة والمستدامة من خلال تطوير الأفكار والتقنيات الرائدة التي يمكن إضافتها إلى مجموعة المنتجات والخدمات الحالية التي توفرها شركة سيمنس للطاقة عبر سلسلة القيمة للطاقة. ويركز مركز الابتكار بشكل رئيسي على تطوير الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، والتقنيات الرقمية المخصصة للتخلص من الانبعاثات الكربونية، والوقود الأخضر وخلايا الوقود وإمداد العمليات الحرارية والصناعية بالطاقة الكهربائية. من المتوقع أن يساهم المركز في تطوير مجموعة من حقوق الملكية الفكرية، وأن يشارك في ست شراكات صناعية وأربع شراكات بحثية مع مؤسسات أكاديمية في أبوظبي بحلول عام 2025.

وإلى جانب دعم نقل المعرفة والمهارات العلمية وتطوير حلول تجارية جديدة، يعمل مركز الابتكار على تعزيز المهارات المتخصصة وإيجاد 75 وظيفة بقدرات ومهارات متقدمة في أبوظبي بحلول عام 2025. كما تقدم شركة سيمنس للطاقة ست دورات تدريبية سنوياً لطلبة الجامعات في أبوظبي، 50% منهم من المتدربين الإماراتيين.

انبعاثات صفرية

من جانبه، قال ديتمار سيرسدورفر، المدير العام لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات والشرق الأوسط: «إذا ما أردنا التخلص من الانبعاثات الكربونية والوصول بشكل أسرع إلى صافي انبعاثات صفرية، فنحن بحاجة لتعزيز الشراكات وتحفيز ثقافة الإبداع والابتكار. وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، يتيح لنا مركز سيمنس للابتكار في مجال الطاقة في أبوظبي، الاستفادة من المنظومة الصناعية القوية التي تمتاز بها إمارة أبوظبي، وسيمكننا من العمل مع الشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والشركات العامة والخاصة لتطوير التقنيات والحلول الجديدة التي ستشكل دفعة قوية لجهود الحد من انبعاث الكربون».

الحياد المناخي

وتنظر شركة سيمنس للطاقة إلى أبوظبي شريكاً استراتيجياً طويل الأمد نظراً لما توفره الإمارة من أصول مهمة مثل الطاقة النظيفة والمتجددة التي تمتاز بالموثوقية وانخفاض التكلفة، ولامتلاكها البنية التحتية الحيوية لصناعات رئيسية مثل البتروكيماويات والصناعات غير النفطية والصناعات الثقيلة. وتسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية من خلال تعزيز وتيرة التحول لاعتماد الطاقة النظيفة، ومساعدة مختلف الهيئات والمؤسسات في أبوظبي لتحقيق أهدافها للتخلص من الانبعاثات الكربونية.

ويتوافق إطلاق مركز الابتكار مع أهداف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) لعام 2022 في مصر، كما سيدعم رؤية الدورة القادمة لمؤتمر (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات عام 2023، والتي تهدف إلى الارتقاء بجهود الاستجابة العالمية للتغير المناخي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتأسس برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار بهدف توفير الدعم للشركات التي تتمتع بمقومات نمو عالية وبطموحات كبيرة الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعات الأعمال المختلفة في إمارة أبوظبي. وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه البرنامج منذ تأسيسه في العام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، استفادت منه أكثر من 40 شركة لتأسيس وتطوير أعمالها في إمارة أبوظبي.