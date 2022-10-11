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إندونيسيا: خطة شاملة لاحتواء التضخم

إندونيسيا: خطة شاملة لاحتواء التضخم
11 أكتوبر 2022 15:03

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن حكومته تعمل وفق خطة شاملة لاحتواء معدلات التضخم في البلاد، في الوقت الذي رفعت فيه البنوك المركزية في الدول الأخرى معدلات الفائدة في مواجهة الأزمة.

ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن ويدودو قوله خلال قمة المستثمر اليومية: "نحن الحكومة الإندونيسية لا نفكر فقط في رفع معدلات الفائدة، وهو من صلاحيات البنك المركزي، لكننا نفكر مباشرة في السبب الأساسي، وهو ارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف الرئيس: "على سبيل المثال، هناك زيادة في سعر البصل الصغير بمقاطعة ما، لنقل مثلا، مقاطعة لامبونج. وفي الوقت نفسه، يوجد المزارع في مقاطعة بريبس، لذا ينبغي على حكومة لامبونج شراءه مباشرة من بريبس أو تغطية تكاليف النقل".
وأوضح الرئيس أنه بعد حساب الميزانية اللازمة لتغطية تكاليف النقل، فإنها تعتبر رخيصة نسبيا.
وأشار ويدودو إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الدقيقة ساعد في معالجة التضخم، حيث انخفض من 6.8% إلى 5.9%.

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المصدر: وكالات
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