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أسعار الذهب تتراجع عالمياً

أسعار الذهب تتراجع عالمياً
11 أكتوبر 2022 10:29

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.19 دولار لتصل إلى 1664.96 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:47 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.22% تعادل 3.75 دولار لتصل إلى 1671.45 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.88% إلى 19.44 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.44% إلى 897.25 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.08% إلى 2184.77 دولار.

 

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المصدر: وام
الذهب
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