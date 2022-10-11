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النفط يواصل الانخفاض مع تأثر الطلب بارتفاع الدولار

النفط يواصل الانخفاض مع تأثر الطلب بارتفاع الدولار
11 أكتوبر 2022 09:43

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 95.92 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90.73 دولار للبرميل، لينخفض بذلك 40 سنتا، أي 0.4 بالمئة، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة.
وارتفع الدولار اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة.

ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

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المصدر: وكالات
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