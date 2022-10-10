«جيتكس» يدشن عصر «الويب 3.0»

يوسف العربي (دبي)

شهد معرض «جيتكس جلوبال 2022»، الحدث التكنولوجي الأكبر في العالم، تدشين عدد من أبرز التقنيات، منها اقتصاد «الويب 3.0»، فضلاً عن تقديم إسهامات نوعية ترسم ملامح مستقبل التوجهات الرقمية العالمية.

المعرض الذي افتتح دورته الثانية والأربعين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، يشهد مشاركة 5000 شركة من أكثر من 90 دولة، وهي الأكبر في تاريخ المعرض.

واستعرض الخبراء، خلال المعرض الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من التجارب والابتكارات التقنية الفريدة، بمشاركة ما يزيد على ألف متحدث، منهم الدكتور تيان كي الذي يعتبر أبرز علماء الذكاء الاصطناعي في «هواوي كلاود»، عن دور الذكاء الاصطناعي في تسريع وقت العمليات الحسابية بعامل لا يقل عن 10 آلاف مرة. وأكد الدكتور كي، الذي يزور الشرق الأوسط للمرة الأولى، قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بشكل أفضل بأنماط الطقس، ودعم جهود اكتشاف العلاجات الجديدة.

من جانبهم، أكد خبراء أن «الويب 3.0» و«البلوك تشين» يمثلان فرصة لاستعادة ملكية الأصول.

وفي السياق ذاته، قال خبراء بقطاع التكنولوجيا، إن دولة الإمارات تقود حركة الاستثمار في عالم «الميتافيرس» على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر رؤية مستقبلية مبتكرة تشارك فيها جهات حكومية وخاصة.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد»، أن دولة الإمارات تمتلك نهجاً واضحاً للاستثمار في «الميتافيرس»، ومقومات تنافسية، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية المتقدمة، والكوادر البشرية المبدعة في مجالات التكنولوجيا المتنوعة، والتي قادت الدولة لتصبح واحدة من بين أكبر 10 اقتصادات مساهمة في صناعة «الميتافيرس»، وأن تكون مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار في هذا النشاط المستقبلي.

ووضعت حكومة دولة الإمارات، استراتيجية الاقتصاد الرقمي والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر القادمة، في الوقت الذي كشفت فيه التوقعات أن حجم السوق العالمي لصناعة «الميتافيرس» سيصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 43.3%.

من جهة أخرى، وفر «جيتكس جلوبال» منصة مثالية تتيح لـ 250 جهة حكومية استعراض أحدث مبادراتها لقيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق المشاريع الرقمية الاستراتيجية.

ففي جناح أبوظبي، تسابقت 30 جهة حكومية وأكاديمية مشاركة في جناح الإمارة تحت شعار «نقود المستقبل الرقمي»، على استعراض أكثر من 100 مشروع رقمي.

وركز جناح أبوظبي في «جيتكس» على 5 محاور رئيسة لأجندة أبوظبي الرقمية، هي الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتمكين المنظومة الرقمية.

وشهد المعرض أيضاً مشاركة واسعة من الشركات الوطنية، منها «مجموعة &e» التي أعلنت الإطلاق الأولي لـ«ميتافيرس e& universe» كخطوة استراتيجية تتماشى مع تحول «&e» إلى مجموعة عالمية متخصصة في التكنولوجيا والاستثمار، وتعزّز ريادتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتكون بذلك من أوائل مشغلي الاتصالات في المنطقة والعالم في هذا المضمار. (طالع ص 20-23)