«أميكا» يجسد الجيل التالي من «الروبوتات»

دبي (الاتحاد)

من خلال مضاعفة قوة الذكاء الاصطناعي، جسد مجسم «أميكا» الروبوتي في جناح مجموعة &e في جيتكس 2022 الجيل التالي من «الروبوت الآلي» الذي تتم برمجته بما يشبه الأداء البشري.

ويُعد «أميكا» أكثر الروبوتات المتقدمة، ويمكن استخدامه لتطوير وعرض أفضل خبرات تفاعلات التعلم الآلي، ويعد الواجهة التي يطل منها العالم الرقمي على العالم الحقيقي.

ولم تعد الروبوت مجرد أداة تطوير، بل هو تكامل متطور لأحدث التقنيات التي تم تصميمها للغد.

وتستعرض مجموعة &e في «جيتكس» العديد من التجارب الحية والعروض المبتكرة التي تقدمها ركائز الأعمال المختلفة، وتشتمل التجارب بشكل رئيسي على عروض شبكات الجيل التالي وأمن البيانات وأحدث تقنيات البث بتقنية 5G، بالإضافة إلى أحدث العروض للمؤسسات والأفراد.