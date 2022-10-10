«هالو كونسيبت» سيارة ذاتية القيادة متصلة بشبكة الجيل الخامس

دبي (الاتحاد)

عرضت «اتصالات من &e» في جناحها في جيتكس جلوبال 2022 سيارة «إنر سبيس» ذاتية القيادة (هالو كونسيبت)، وهي السيارة المتصلة بخدمات الجيل الخامس.

وتم تصميم السيارة ذاتية القيادة (هالو كونسيبت) من قبل مجموعة «كاديلاك» للسيارات الكهربائية المستقبلية، لتوفير إمكانية السفر بأبسط السبل عبر وسائل نقل فريدة.

ويعتمد تصميم السيارة على الرؤية القادمة لأجيال السيارات المستقبلية، حيث تجسد الإمكانيات التي طورها نهج جنرال موتورز في تكنولوجيا القيادة الذاتية الذي يهدف إلى عالم آمن خالٍ من الحوادث، والانبعاثات، والازدحامات المرورية.

وركزت «اتصالات من &e» في جناحها خلال هذا العام على أنظمة التنقل والميتافيرس والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم والترفيه المنزلي والأعمال التجارية، كما عرضت استخدامات متنوعة على شبكة 5G تعمل على تطبيق الحلول المبتكرة لتمكين واقع رقمي متفوق، نحو آفاق المستقبل القادم.