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الاقتصادي

رئيس البنك الدولي يحذر من ركود عالمي حقيقي في 2023

ديفيد مالباس
11 أكتوبر 2022 03:31

واشنطن (وكالات)

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 حذر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من ثمة خطر حقيقي لركود عالمي.
وقال: «تبعث الأسواق حول العالم إشارات تحذيرية من أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الهاوية، ورغم الإجماع على احتمال حدوث ركود عالمي في وقت ما في 2023، إلا أنه من المستحيل التنبؤ بمدى شدته أو المدة التي سيستغرقها، ليس كل ركود مؤلماً مثل الركود العظيم بين عامي 2007 و2009». 
أوضح أن الاقتصادات المتقدمة تتباطأ، وسنراقب إلى أين تتجه أوروبا في 2023، ولكن أيضاً انخفاض أسعار العملات معناه أن مستويات الديون للدول النامية في ازدياد وارتفاع أسعار الفائدة يمثل عبئاً إضافياً، ومازال التضخم معضلة أساسية للجميع، خصوصاً الفقراء.
وقال إن جهود التنمية تواجه أزمة وسط مجموعة واسعة من المشاكل.

البنك الدولي
الاقتصاد العالمي
دبي
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