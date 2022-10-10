5 محاور رئيسة لأجندة أبوظبي الرقمية في «جيتكس جلوبال»

يوسف العربي (دبي)

ركز جناح أبوظبي في «جيتكس جلوبال 2022» على 5 محاور رئيسة لأجندة أبوظبي الرقمية، هي الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتمكين المنظومة الرقمية.

وتسابقت 30 جهة حكومية وأكاديمية مشاركة في جناح أبوظبي تحت شعار «نقود المستقبل الرقمي»، على استعراض أكثر من 100 مشروع رقمي.

وضمت أبرز المشاريع والخدمات استعراض النسخة المحدثة من تطبيق «تم»، وإطلاق دائرة الصحة منصة لتبادل الأشعة ضمن منصة «ملفي»، وبدء تنفيذ استراتيجية مركز أبوظبي للصحة العامة لإطلاق 10 سجلات للأمراض خلال 2023، واستعراض «الدفاع المدني» للروبوت الإطفائي «TAF 35»، وعرض جهاز للتنبؤ بالنوبات القلبية بنسبة دقة 80% في جناح دائرة الصحة في أبوظبي.

وتستهدف مشاركة هيئة أبوظبي الرقمية في «جيتكس جلوبال 2022» استعراض إنجازات إمارة أبوظبي في مجالات التحول الرقمي، والبناء على الإنجازات التي كان آخرها نقل جميع خدمات حكومة أبوظبي على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث تم تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات حكومية رقمية بنسبة تصل إلى 100%، ما يتيح لمجتمع إمارة أبوظبي الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية في الإمارة وإنجازها بسهولة ويسر.

تطبيق موحد

وكشف حماد الحمادي، مدير إدارة القنوات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية لـ«الاتحاد» عن توافر النسخة المحدثة من تطبيق «تم» والتي توفر للمتعامل الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية من خلال تطبيق واحد. وأضاف أنه من أهم الخصائص الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق سهولة الوصول إلى الخدمات، حيث يمكن للمتعامل الاطلاع على جميع المستندات والوثائق الرقمية التي تتطلب اتخاذ إجراء ليتم تجديدها عبر «تم».

وأشار الحمادي إلى حصر أكثر من 80 خدمة رقمية من مختلف الجهات الحكومية، منها خدمات المواطنين، وخدمات المركبات، وخدمات المزارع، والتعليم، والصحة، بحيث يمكن الوصول لهذه الخدمات من خلال نقرتين.

ولفت إلى إمكانية أن يقوم المتعامل بمتابعة المستندات التي قام بالتقديم عليها من مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة للاطلاع على المواعيد التي تم حجزها عبر تطبيق «تم» وأيضاً الوصول للأفراد والأعمال من خلال التطبيق.

الدفاع المدني

ومن جانبها، استعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الروبوت «TAF 35» الذي يعادل قدرة 10 إطفائيين ميدانيين، ويستخدم في إطفاء حرائق الأنفاق والمنشآت البترولية والمناطق الصناعية والسكك الحديدية. ويبلغ وزن الروبوت 3.5 طن، فيما تصل سرعته إلى 10 كم في الساعة، ويضخ 4500 لتر في الدقيقة مع نطاق تحكم يبلغ 300 متر. ويسحب الروبوت 4 أطنان مع قوة ضخ مياه تصل إلى 16 بارا مع 80 مترا لمدى قذف المياه ومزود بتقنية الأبعاد الثلاثية ويمكن للروبوت العمل لمدة 7 ساعات متواصلة.

الصحة

وقال الدكتور حامد الهاشمي المستشار والمدير لبرامج الصحة الرقمية في دائرة الصحة أبوظبي، إن الدائرة تشارك في «جيتكس جلوبال 2022»، من خلال مشاريع عدة تخص منصة «ملفي»، حيث يتم إطلاق التطبيق للمستخدمين المرضى للاطلاع على نتائج الفحوص الطبية في مختلف المستشفيات. ولفت الهاشمي إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق منصة لتبادل الأشعة ضمن منصة «ملفي»، منوهاً بأن جناح الدائرة يعرض مشاريع عدة للشركات الناشئة التي تحتضنها الدائرة، كما توجد مشاريع عدة متعلقة بالأمن السيبراني وأتمتة العمليات بالدائرة. واستعرضت دائرة الصحة في أبوظبي في معرض (جيتكس الجهاز) «I Predict» الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص أمراض العيون والتنبؤ بالنوبات القلبية بدقة 80%.

ومن جهتها، قالت الدكتورة شذى محمد الغزالي مدير إدارة معلومات الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة، إن المركز يعرض خلال مشاركته في «جيتكس 2022» منصة سجلات الأمراض، وتتضمن سجل مرض السكري والأمراض المختلفة ضمن الخطة الاستراتيجية لمركز أبوظبي للصحة العامة لإطلاق 10 سجلات 2023.

التحول الرقمي

تأتي مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وتحتفي حكومة أبوظبي بمشاركتها الحادية عشرة في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2022»، والذي يعتبر الحدث الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وتعمل على دعم الابتكار وتبني حلول رقمية ومبادرات فعّالة تعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة من خلال التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية في الإمارة، وبما يعزز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي.