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الإمارات الثانية عالمياً في اعتماد تقنية السحابة

الإمارات الثانية عالمياً في اعتماد تقنية السحابة
11 أكتوبر 2022 03:31

دبي (الاتحاد) 

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أحرزت الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدّماً كبيراً في التحول نحو نظام السحابة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في اعتماد تقنية السحابة على الصعيد العالمي، بعد الصين، حسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة فيريتاس تكنولوجيز العالمية.  وشارك في الاستطلاع 1500 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكشفت الشركة عن نتائجه خلال معرض «جيتكس جلوبال» أمس.
أفادت 53% من الشركات الإماراتية التي شملها الاستطلاع بأنّها تستخدم دائماً حلول حماية البيانات التي تكون مدمجة داخل كل من هذه الخدمات السحابية. يعتقد نصف المستطلعين في الإمارات (51%) أن التوفير في التكاليف يعد ميزة أساسية لدى اللجوء إلى مزودي خدمات السحابة، وذلك نتيجة للمرونة المعززة وفقاً لـ 45% منهم ونتيجة مزايا أمن البيانات، مثل مزايا الأمن البيانات الأصيلة في السحابة، وفقاً لـ 44% منهم.  وقال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى «فيريتاس تكنولوجيز»: «تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للتحول الرقمي، لذلك، ليس من المستغرب أن تكون رائدة في مجال اعتماد السحابة العامة على مستوى العالم. ومع ذلك، إنّ كل حل جديد يُضاف إلى محفظة التكنولوجيا الخاصة بالشركة يترافق بمزيد من التعقيدات، ما يسهل ارتكاب الأخطاء وترك الأنظمة والبيانات عرضة للهجمات من دون أي حماية». 

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