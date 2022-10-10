16 مبادرة ذكية لـ «مؤسسة الموانئ والجمارك دبي»

دبي (الاتحاد)

تطلق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، خلال مشاركتها في الدورة الـ 42 لمعرض «جيتكس جلوبال» الذي انطلق أمس، 16 مشروعاً ومبادرة رقمية مبتكرة تحت شعار «نبتكر لتسهيل الاقتصاد».

وتعرض المؤسسة مشاريع منصة «دبي ويف»، البنية السحابية الرقمية الهجينة والتي تهدف إلى دعم جهود المؤسسة في تبني أحدث التقنيات من خلال بناء بنية تحتية حديثة ومتطورة، تتمثل في «بنية سحابية رقمية هجينة» تسهم في تقديم محفظة متكاملة وشاملة من الحلول المتقدمة والخاصة بالمتطلبات التقنية الداخلية والخارجية للمؤسسة، والتي بدورها تسهم في تمكين ودعم التحول الرقمي بشكل مستدام وبجودة عالية وبتكلفة اقتصادية تنافسية، ومشروع المختبر التقني والذي يوظف التكنولوجيا الذكية لفحص مياه الاتزان على متن السفن من خلال استخدام الجهاز الأول من نوعه في دولة الإمارات، الذي يقوم بفحص عينات المياه وإعطاء النتائج خلال أقل من دقيقة، إلى جانب مبادرات المنصة الذكية للسفن الخشبية «ناو»، برنامج آي بلو الذكي، الخريطة التفاعلية لبحر دبي، مشروع التفتيش الذكي للوسائل البحرية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الموحد لجميع خدمات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نجاح المؤسسة في استيعاب التحديات العالمية المتلاحقة عبر حلول ذكية ورقمية تدعم مرونة سلاسل الإمداد وعمليات الشحن.

