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الاقتصادي

الشارقة تروج لمعالمها السياحية عبر الميتافيرس

تجربة حية للزوار للتعرف على أبرز المعالم والمقاصد السياحية في الإمارة (تصوير: أفضل شام)
11 أكتوبر 2022 03:31

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي للقطاع السياحي الذي بات يعتمد بشكل رئيسي على المنصات الرقمية في عمليات الترويح والتسويق للمعالم السياحية.
وكشف المدفع في تصريحات ل«الاتحاد» على هامش مشاركة الهيئة تحت مظلة جناح إمارة الشارقة في «جيتكس جلوبال 2022»، عن دخول هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عالم «الميتافيرس» للترويج للمعالم السياحية بالإمارة، لافتاً إلى أن جناح الهيئة المشارك في المعرض يقدم تجربة حية للزوار للتعرف على أبرز المعالم والمقاصد السياحية في الإمارة خلال المعرض.

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  • خالد المدفع
    خالد المدفع

وأوضح المدفع أن التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية باتت عنصراً رئيسياً في استراتيجيات التسويق والترويج السياحي، لافتاً إلى أن الإنفاق على القنوات الرقمية بات يستحوذ على ما يتراوح بين 70 إلى 80% من الميزانية المخصصة للترويج مقابل 20 إلى 30% للقنوات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يعكس أهمية هذه القنوات في المجال السياحي.
وأشار إلى أن دخول «سياحة الشارقة» إلى عالم «الميتافيرس» يأتي مواكبة للتحولات الكبيرة التي يشهدها هذا العالم، والذي يتوقع أن يشكل إحدى الأدوات المهمة للوصول إلى أعداد أكبر من السياح حول العالم، خاصة من أجيال الشباب الأكثر اهتماماً واستخداماً للتقنيات الحديثة، فضلاً عن كونه أداة شبه واقعية تتيح للزائر عيش التجربة السياحية في الشارقة قبل التخطيط للرحلة والقيام بزيارتها، من خلال ما يقدمه الواقع الافتراضي من تجارب وفرص وتزويد الجمهور بمعلومات سياحية وافية.
ولفت المدفع إلى أن فترة جائحة «كوفيد-19»، وعلى الرغم من آثارها السالبة على القطاعات الاقتصادية كافة حول العالم، خاصة القطاع السياحي، إلا أنها ساهمت في تسريع تحول القطاع نحو الرقمية والاعتماد أكثر على التكنولوجيا والانتقال بها من مرحلة البحث عن الوجهات وإجراء الحجوزات، إلى مرحلة عيش التجربة السياحية بشكل كامل قبل السفر من خلال الواقع الافتراضي، الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية جذب السياح، ويساعدهم في التخطيط السليم لرحلاتهم.
وأشار المدفع إلى أن مشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تأتي تحت مظلة جناح حكومة الشارقة الذي يضم العديد من الجهات الحكومية في الإمارة ضمن منصة الشارقة الرقمية التي توفر خدمات عديدة تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية، ما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، ويصب في مصلحة المتعاملين، فضلاً عن توفير بيئة متكاملة داعمة لمختلف القطاعات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

مشروعات سياحية
أشار المدفع إلى أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تستعرض خلال مشاركتها في «جيتكس» كذلك مجموعة من المشروعات السياحية المرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وتسلط الضوء على التطورات التقنية والذكية في قطاع الضيافة والسياحة، حيث تهدف إلى إبراز الدور الكبير الذي تؤديه التقنيات الحديثة في قطاع السياحة وتأثيراتها في ريادة أي منتج سياحي يسعى إلى المنافسة. وتهدف الهيئة إلى مشاركة الأفكار والرؤى وتبادل المعارف مع كبرى المؤسسات العالمية في بناء أفكار مبتكرة تساهم في نمو قطاع السياحة، وتعزز ريادته واستشراف اتجاهاته المستقبلية، إلى جانب استكشاف أحدث الاستراتيجيات لصناعة أثر مستدام للسياحة لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة المدن السياحية الذكية.

الشارقة
السياحة
الميتافيرس
خالد جاسم المدفع
الذكاء الاصطناعي
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