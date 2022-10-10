الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات»: 95% معدل تغطية «الجيل الخامس» للمناطق المأهولة بالسكان

يوسف العربي (دبي)

تبلغ نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس من «اتصالات من &e» نحو 95 % للمناطق المأهولة بالسكان، بحسب مسعود محمد شريف محمود الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أكد وجود 1.81 مليون مشترك في شبكة «5G» في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2022. وأكد محمود، خلال لقاء صحفي على هامش معرض جيتكس للتقنية الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، أن التغير المتسارع في قطاع الاتصالات العالمي أصبح يستند إلى معيار الاستثمار في التحول الرقمي وشبكة الجيل الخامس والأجيال المتعاقبة، الأمر الذي دفع «اتصالات من e&» للمضي قدماً في التركيز على استثماراتها بهذا الشأن لإحداث نقلة نوعية في مستقبل خدمات الاتصالات محلياً وعبر عملياتنا المختلفة.

وأضاف مسعود، أن «اتصالات من e&» قطعت شوطاً كبيراً في مضمار التطوير والتحديث لشبكات قطاع الاتصالات في الإمارات، لتحافظ الدولة على صدارتها العالمية من حيث نسبة توصيل شبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH ولاتزال تحتفظ بالريادة في قيادة قطاع الاتصالات المحلي.

ونوه بأن نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع المتقدم وصلت إلى 99.74 % بسرعة تحميل 480 ميغابايت في الثانية من المناطق المأهولة بالسكان داخل الدولة.

مراكز الخدمة

ونوه بأن التقدم والتطور الشبكي قد أسهم بشكل كبير في تقديم خدمات متفردة وحلول ذكية على نطاق قطاعي الأعمال والأفراد على السواء، بالإضافة إلى ملامح التطور المشهودة على مستوى مراكز خدمة العملاء الخاصة بها وعبر تطبيق «My Etisalat UAE» الذي استطاع حتى الآن توفير 90% من الخدمات المختلفة المقدمة من خلال مراكز خدمة العملاء، والذي حقق بدوره ارتفاعاً في أعداد مستخدمي التطبيق، وصولاً إلى 4 ملايين مستخدم.

وقال: إن مشاركة الشركة في «جيتكس جلوبال» لهذا العام تركز على «الميتافيرس» ومستقبل التنقل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم والترفيه المنزلي والأعمال التجارية، كما تعرض استخدامات متنوعة على شبكة 5G تعمل على تطبيق الحلول المبتكرة لتمكين واقع رقمي متفوق.

قطاع الأعمال

وقال: إن «اتصالات» تسير خلف خط الدولة التنموي في شتى المجالات، وتؤمن بأهمية دعم وتطوير القطاع الخاص كجزء أصيل من ثوابت الاقتصاد الوطني، خاصة قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وعطفاً على ذلك عمدت «اتصالات من e&» إلى توفير أحدث خدمات الاتصالات والحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال رحلة التحول الرقمي، ودعم إنتاجية قطاع الأعمال بشكل عام وبطريقة مبتكرة وبما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة نحو التقدم والريادة للمستقبل الرقمي.

وأضاف: «توفر الشركة الكثير من الحلول التي ترتقي بأداء قطاع الأعمال، مثل المنصات الرقمية المتخصصة وأدوات الاتصال الديناميكي وحلول الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، ومراكز التحكم المخصّصة لتطبيقات (إنترنت الأشياء)، وحلول الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الشراكات في إطار تعزيز وجود ووفرة مراكز البيانات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة».

الهيكل الجديد

ونوه بأن رؤية «اتصالات» من e& الإمارات، بعد إطلاق هويتها الجديدة هي أن تكون شركة الاتصالات الرقمية التي تشكل الخيار الأول للعملاء في عالم رقمي شديد الترابط، وهي منبثقة من طموحات مجموعة e& في تمكين المجتمعات رقمياً، وبذلك تهدف إلى تحويل نموذج التشغيل لدينا، في مجال الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستكون الأولوية لتسريع التكنولوجيا المبسطة والمتقاربة، وتشغيل حالات الاستخدام المبتكرة. والوصول إلى إنشاء نموذج الأعمال الخاص بنا والقائم على إنشاء مؤسسة رقمية تتسم بالمرونة والفعالية.

وفي إطار استراتيجيتها، ستعمل «اتصالات من e&» على تنمية خدماتها الرقمية، من خلال إثراء تجارب العملاء كما ستواصل «اتصالات منe&» القيام بدورها كشريك موثوق لقطاع الأعمال، من خلال توفير أحدث إمكانات الربط والاتصال، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي.

الابتكار الحكومي

وقال: يترقب الاقتصاد العالمي تغيرات كبيرة في السنوات المقبلة ولمواكبة هذه التغيرات المحتملة، تهدف الحكومة الرشيدة إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أبرز المنصات العالمية في مجالات الاقتصاد والسياحة والتجارة وتسعى لتحقيق ذلك من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة يشجّع على الابتكار والبحث والتطوير في المستويات كافة، كما تركز القيادة أيضاً على أن تصبح دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، مما يسهم في توجيه التركيز على تنمية قدرات وإمكانات المواطنين ليكونوا قوة فعالة في تعزيز تقدم ونمو الدولة.

51.1 % نسبة التوطين

قال مسعود محمد شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من e&»: إن التوطين يقع في صلب أهداف e& في إطار سعيها لبناء المستقبل الرقمي، لافتاً إلى ارتفاع نسبة التوطين في المجموعة e& و«اتصالات من e&» إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 51.1% بنهاية يونيو عام 0222.

ولفت إلى أن الأرقام تؤكد أن المجموعة جادة في استقطاب ورعاية المواهب الوطنية والحفاظ على أفضل الكفاءات القادرة على العمل والإنجاز بكل الطرق الممكنة وفي مختلف المواقع. وقال: إن المؤسسات والشركات التي تحرص على تمكين الموظفين بأدوات التطور، وتدعم مسيرتهم المهنية بما يتناسب مع رؤيتهم وإمكاناتهم، مع توفير الإرشاد المهني وترسيخ عقلية النمو وتوفير بيئة العمل الإيجابية القائمة على الثقة والتقدير، بما يعزز جهوزية الكادر الوظيفي لديها، هي بلا شك قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات.