«أبوظبي للمحاسبة» يطلق منصة التدقيق الداخلي

حسام عبدالنبي (دبي)

يستعرض جهاز أبوظبي للمحاسبة، خلال مشاركته للمرة الأولى في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2022» عدداً من المبادرات الرقمية التي تم تطويرها بهدف تكريس الركائز الأربعة لعمل جهاز أبوظبي للمحاسبة، والقائمة على الرقابة على الأنشطة المالية والتشغيلية للتأكد من كفاءتها وفعاليتها الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد العامة، والارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة في الإمارة، وتطوير واستثمار القدرات والممكنات المؤسسية ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز جهود التوعية لخلق مجتمع مدرك لأهمية الحفاظ على المال العام، فضلاً عن مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة لدى جميع المؤسسات الخاضعة العاملة في إمارة أبوظبي، وبما يعزز الثقة في الأنظمة الإدارية والمالية في إمارة أبوظبي.

عائشة الشرياني

وقالت عائشة الشرياني، رئيس قسم شؤون التكنولوجيا الرقمية بالإنابة، قطاع الرقابة والتدقيق في جهاز أبوظبي للمحاسبة، إن الجهاز أطلق خلال اليوم الأول من «جيتيكس» منصة التدقيق الداخلي، التي تشمل كافة الجهات والشركات الحكومية التي يقوم الجهاز بالرقابة عليها في إمارة أبوظبي، وتعنى بجمع البيانات عن التدقيق والمدققين الداخليين في الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، مؤكدة ل «الاتحاد» أن منصة التدقيق الداخلي تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال الرقابة والتدقيق، حيث يستهدف الجهاز من خلالها بناء قاعدة بيانات متكاملة عن وحدات التدقيق الداخلي وأنشطتها والعمل على رفع وعي هذه الوحدات في أهمية الاستغلال الأمثل للمال والموارد العامة والارتقاء بجودة أعمال وأنشطة التدقيق التي تقوم بها، ومنوهه بأن جهاز أبوظبي للمحاسبة عمل على تطوير العديد من المبادرات الاستراتيجية، والتي نتجت عنها فكرة استحداث هذه المنصة المبتكرة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لتكون خطوة داعمة للأجندة الرقمية لحكومة أبوظبي.

وذكرت أن المنصة تستهدف تمكين أفراد المجتمع بجميع شرائحه من الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع ضمن اختصاص الجهاز، وتتميز بأعلى معايير الأمان والخصوصية لمقدم المعلومات وفقاً للقانون، موضحة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحقيق التوجهات بإشراك المجتمع في تبني وتعزيز مبادئ المساءلة، والشفافية والنزاهة في الإمارة، كما تركز على أهمية ضمان إدارة الموارد، والأموال العامة، وجمعها، وإنفاقها بكفاءة، وفاعلية اقتصادية، واستدامتها للأجيال القادمة. وأشارت الشرياني، إلى إطلاق نظام الإفصاح عن الذمة المالية لكبار موظفي حكومة أبوظبي والذي سبق وأطلقه الجهاز مسبقاً، والذي يعتبر خطوة استباقية في مسيرة التحول الرقمي، منوهة بأن جهاز أبوظبي للمحاسبة، أصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بنظام الإفصاح، بالإضافة إلى دليل مستخدم يساعد في تقديم الإفصاح دون مشقة.

قاعدة بيانات

أوضحت الشرياني، أن المنصة ستعمل على بناء قاعدة بيانات عن وحدات التدقيق الداخلي في الجهات والشركات التي يقوم الجهاز بالرقابة عليها، وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة المعلومات الصادرة عن هذه الجهات فيما يتعلق بنتائج تقييم المخاطر فيها، فضلاً عن الرقابة على مدى التزام هذه الوحدات بقواعد التدقيق الصادرة عن الجهاز بهدف الارتقاء بجودة أعمال التدقيق، لافتة إلى أن المنصة ستعمل من خلال آلية محددة، بحيث تقوم وحدات التدقيق الداخلي بإدخال البيانات المحددة ورفع المستندات والوثائق الداعمة المطلوبة على المنصة، ومن ثم يقوم قطاع الرقابة والتدقيق في الجهاز بمراجعة هذه البيانات والمستندات والتواصل مع وحدات التدقيق الداخلي المعنية. وأوضحت، أن جهاز أبوظبي للمحاسبة، أطلق أيضاً عدداً من المبادرات التقنية ومنها منصة «واجب»، وهي المنصة المعنية بتلقي البلاغات عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات والشركات الحكومية التي يقوم الجهاز بالرقابة عليها.