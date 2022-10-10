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الاقتصادي

شراكة بين «الإمارات للطاقة النووية» و«ترانسكو»

شراكة بين «الإمارات للطاقة النووية» و«ترانسكو»
11 أكتوبر 2022 03:31

أبوظبي (وام)

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قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، إلى جانب شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، للمرة الثالثة، نموذجاً متميزاً في التعاون الوثيق والشراكة طويلة الأمد، وذلك بعد إتمام ربط ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات، لتستقبل الشبكة أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة من هذه المحطة.
ويُعد ربط المحطة الثالثة بشبكة كهرباء الدولة إنجازاً إضافياً لقطاع الطاقة النووية في الدولة الإمارات والذي يقوم بدور محوري في جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، لا سيما في ظل التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يُعد ربط المحطة الثالثة بشبكة الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة لحظة فخر جديدة للدولة ولفرق العمل التي تقودها الكفاءات الإماراتية والتي تساهم بذلك في تطوير اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية من خلال الخبرات والمعارف التي امتلكتها».
وقال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «ترانسكو»: «تقوم شركة ترانسكو بدور مهم في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات. وفي ظل تبني الدولة للابتكار والمضي قدماً في تطوير مستقبل أكثر استدامة من خلال تعزيز قدرات المشاريع العملاقة، تواصل (ترانسكو) العمل لضمان عملية التكامل بين هذه المشاريع والبنية التحتية الحالية لشبكتنا لتوفير إمدادات موثوقة وفعالة للطاقة عبر إمارة أبوظبي وخارجها».

 

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الطاقة النووية
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
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