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الاقتصادي

«الاقتصاد» تطلق البرنامج التدريبي «هاكثون السياحة»

عبد الله بن طوق
11 أكتوبر 2022 03:31

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج «هاكاثون السياحة» Tourism TechGen بالتعاون مع عددٍ من الجامعات الوطنية والهيئات السياحية وشركاء القطاع السياحي بالدولة، وبالشراكة مع منصة «بلاج آند بلاي» العالمية المختصة بتنمية الابتكار، حيث يتضمن «الهاكاثون» برنامجاً تدريبياً ومسابقة لتطوير وتدريب الكوادر الشابة والناشئة من طلاب الجامعات في الدولة على مهارات ريادة الأعمال السياحية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع واكتساب المهارات القيادية، ونشر الوعي لديهم بأهمية قطاع السياحة كداعم أساسي لاقتصاد الدولة.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «حققت دولة الإمارات خطوات واسعة في القطاع السياحي، باعتباره قطاعاً حيوياً ورافداً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث يشهد هذا القطاع تطوراً مستمراً في الدولة، وسجل مستويات نمو قوية وقياسية خلال المرحلة الماضية، بما ساهم في بناء منظومة سياحية متكاملة وراسخة، جعلت الإمارات في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وساهمت في إبراز ريادتها في المؤشرات التنافسية العالمية والإقليمية».

الإمارات
وزارة الاقتصاد
عبد الله بن طوق
السياحة
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