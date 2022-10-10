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الاقتصادي

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق جائزة البحث والابتكار

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق جائزة البحث والابتكار
11 أكتوبر 2022 03:31

أبوظبي (وام)

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أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تحت رعاية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار 2022 - 2023.
يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة المتواصل نحو تعزيز النجاحات والمنجزات التي تم تحقيقها، ومواصلة مسيرة استدامة العمل المبدع والفكر المبتكر، عبر تحفيز المواهب المحلية والإقليمية والعالمية للمشاركة في تصميم نماذج العمل الحكومي المستقبلي، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
وتعتبر الجائزة بمثابة مسرع استراتيجي لتقديم حلولٍ ملموسة ورائدة ومبتكرة للتحديات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ما يدعم أهداف الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.
وتشتمل الجائزة على 6 محاور رئيسة تشمل: تأثيرات تغير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكامل أفضل للتخطيط الحضري، وحلول مستقبلية للتنقل، إضافة إلى حلول إسكانية مبتكرة، وطاقة وطنية متوازنة، الأمن المائي واستدامة المياه، موزعة على 30 فئة تضم مؤسسات القطاع الحكومي، والجامعات ومراكز البحوث، مؤسسات القطاع الخاص من شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، إضافة إلى الشركات المبتدئة، والباحثين.

 

 

وزارة الطاقة والبنية التحتية
سهيل المزروعي
الإمارات
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