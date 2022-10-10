خدمات «المعاشات والتأمينات الاجتماعية» عبر تقنية «ميتافيرس»

حسام عبدالنبي (دبي) تقدم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، خلال مشاركتها في المعرض، نموذجاً تفاعلياً لتجربة خدمة المتعامل من خلال تقنية الواقع الافتراضي «الميتافيرس»، حسب محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي أكد لـ «الاتحاد» أن المتعامل عبر تلك التقنية يتمكن من محادثة أحد موظفي الهيئة في مركز إسعاد المتعاملين الافتراضي، وطلب إنجاز الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وبدوره سيقوم الموظف بالتجاوب مع طلب المتعامل لتقديم الخدمة، مشيراً إلى أنه خلال التجربة سيعيش المتعامل (سواء أصحاب العمل أو الموظفين المؤمن عليهم، أو المتقاعدين) تجربة إنجاز الخدمة بشكل واقعي في عالم افتراضي، والهدف من المشاركة بهذه التقنية في المعرض تهيئة المتعامل وتشجيعه على استخدام الخدمات الإلكترونية الحالية التي تقدمها الهيئة وتتميز بالسهولة والبساطة، إلى جانب تهيئة الزائرين لاستخدام الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تستعد الهيئة للإعلان عنها قريباً. وأفاد الحمادي بأن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تستعرض أيضاً أحدث مستجداتها في مجال الخدمات الرقمية، ومنها المنصة الرقمية الجديدة التي تستهدف التسهيل على المتعاملين والمزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة وهي عبارة عن لوحة تفاعلية تعكس بيانات المشتركين والإحصائيات، ويتم من خلالها تحليل هذه البيانات. وذكر أن جهود وخدمات الهيئة الإلكترونية تعكس سعي الهيئة إلى تبسيط الإجراءات للحصول على أفضل الخدمات، وتحقيق مستوى عال في رضا المتعاملين وإسعادهم، بما يوفر أفضل الخدمات للمواطن، انطلاقاً من رؤية الهيئة الاستراتيجية، منوهاً بأن الهيئة تسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات، وبالتالي المساهمة في دعم توجهات دولة الإمارات بمسيرة التحول الرقمي، وهو ما يتحقق من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة، وتسخيرها في تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، والتي من شأنها توفير تجربة سلسة لهم لرفع مستوى رضاهم.