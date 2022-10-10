«صحة - أبوظبي» توقع اتفاقية مع «التقنية» لتوسيع منظومة التقنيات الصحية

دبي (الاتحاد) وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، اتفاقية شراكة مع كليات التقنية العليا، أكبر مؤسسة تعليم عالٍ تطبيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال معرض جيتكس جلوبال 2022. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الصحة - أبوظبي لاحتضان الشركات الناشئة وخلق بيئة شاملة لريادة الأعمال في الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. وستقوم الدائرة عبر هذه الشراكة بتعزيز الوصول إلى الشركات الناشئة في الرعاية الصحية في كليات التقنية العليا، عبر ربطها بشبكة واسعة من شركاء الأعمال والمستثمرين، لاختبار أفكارها وتطبيق تقنياتها المبتكرة.

وبحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وقع اتفاقية الشراكة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا. وسيتعاون الجانبان لتنظيم «تحدي الابتكار في التقنيات الصحية» وإطلاق نسخته الأولى في أبريل 2023 بهدف توفير بيئة تنافسية صحية للشركات الناشئة والمساهمة في إرساء دعائم اقتصاد قائم على المعرفة، وسيتعاون الجانبان لتأسيس دورات لتقييم التقنيات الصحية وبرامج معتمدة في كليات التقنية العليا تنسجم مع أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية. وستركز الدورات التدريبية على عملية اتخاذ القرارات القائمة على الدلائل، وتقييم الاقتصاد الصحي وغيرها من الموضوعات التي ستساهم في الجهود المبذولة في أبوظبي لتعزيز تطور علوم الحياة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال محمد الكعبي: يأتي التعاون من كليات التقنية العليا إيماناً منا بضرورة تكاتف الجهود بين قطاع الرعاية الصحية والقطاع الأكاديمي للعمل من أجل توفير البيئة الداعمة للطلبة والأكاديميين لتبني أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى شركات ناشئة تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الصحية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية».

وقال الدكتور فيصل العيان:«إن التعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي لدعم الشركات الطلابية الناشئة التي تحتضنها المناطق الاقتصادية بالكليات والتي تحمل أفكاراً تخدم القطاع الصحي وتلبي احتياجاته، وإن هذا سيمثل إضافة حقيقة لهذه الشركات، بل وسيشجع الطلبة على تقديم أفكار تخدم هذا القطاع الحيوي والذي ندرك جميعنا اليوم وخاصة بعد جائحة كورونا أهمية تعزيز البناء في هذا القطاع، سواء على مستوى رفده بالكفاءات الوطنية ذات المهارة والاحترافية في العمل، أو دعمه بالأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تساهم في تأكيد حضوره كقطاع تنافسي يسعى لتقديم أرقى الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية».

وتدعم دائرة الصحة - أبوظبي الشركات الناشئة خلال مراحل التطوير المختلفة، بدءاً من وضع الأفكار مروراً بتطوير المخططات وتأمين التمويل، وصولاً إلى التوسع في الأسواق العالمية. وتُقدم حالياً الدعم لأكثر من 60 شركة ناشئة مرخصة، كما تتواصل مع أكثر من 300 شركة ناشئة حول العالم.

وتدعو دائرة الصحة - أبوظبي الضيوف لزيارة منصتها في معرض جيتكس جلوبال والتعرف على أحدث تقنيات وابتكارات الرعاية الصحية في أبوظبي. وتشارك الدائرة ضمن جناح هيئة أبوظبي الرقمية، في قاعة الشيخ سعيد آل مكتوم، المنصة 28.