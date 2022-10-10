«الهلال» ينفذ استراتيجية للتحول الرقمي

اتخذ مصرف الهلال خطوة سبَّاقة في مسيرة التحول الرقمي للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات من خلال إعادة إطلاقه في 2/2/2022 كمصرف رقمي متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.وقال علاء عريقات، رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يحظى مصرف الهلال بسجل حافل من الإنجازات التي أثبتت مكانته كمؤسسة مالية مرموقة تضطلع بدور محوري في مسيرة التطور المتسارعة في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد واصل مصرف الهلال، منذ انضمامه إلى مجموعة بنك أبوظبي التجاري في العام 2019، المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، وذلك من خلال تسريع وتيرة اعتماده على أحدث التقنيات الرقمية وأكثرها تطوراً لضمان توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، استناداً إلى نطاق الأعمال الواسع والإمكانات المتينة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري. ويمثل طرحنا لتطبيق مصرف الهلال الرقمي المتكامل مثالاً يحتذى به في تحقيق التوافق بين الابتكار من جهة والالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. ويعكس النجاح الذي يشهده مصرف الهلال مدى الإقبال الواسع من قبل المتعاملين الذين يتطلعون للاستفادة من خدمات مصرفية رقمية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال جهودنا المتواصلة في تلبية احتياجات المتعاملين وتحقيق متطلباتهم، نطمح إلى أن يكون مصرف الهلال الواجهة الجديدة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري في قطاع الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأسواق الإقليمية الأخرى في المستقبل القريب.» وقال عبد الشكيل عيدروس، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال:«نجح مصرف الهلال، عبر منصته المتكاملة، في إرساء معايير جديدة ومتكاملة للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة لمواكبة احتياجات المتعاملين بشكل مستمر، بما يضمن الراحة والأمان والشفافية من خلال نموذج رقمي رائد يعكس القيم الأساسية للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». من جانبها، قالت مريم أهلي، رئيسة دائرة التسويق في مصرف الهلال:«تعكس التجربة المصرفية الرقمية المتكاملة التي يقدمها مصرف الهلال صورة مُعبّرة عن تطلعات المجتمع في دولة الإمارات والتطوّر الذي يشهده. يقدّم مصرف الهلال مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة من الكبار والأطفال، كما يمنح التطبيق العمالة المنزلية القدرة على فتح حسابات مصرفية رقمية لتسهيل معاملاتهم المصرفية. وقد تم تصميم التطبيق ليضم كافة الخدمات اليومية الرئيسية للمتعاملين ولتسهيل الخدمات المصرفية المعتادة التي يستخدمونها بشكل يومي». وبدوره قال سلطان المحمود، رئيس دائرة الموارد البشرية في مصرف الهلال: «نجح مصرف الهلال في بناء بيئة عمل متنوعة استقطبت مواهب وكفاءات من خلفيات ثقافية وقطاعات متعددة، ساهمت بمجملها في إثراء ثقافتنا المؤسسية وتعزيز التنوع والشمولية»