«جمارك أبوظبي» تستعرض أحدث مشاريعها الابتكارية في جيتكس

دبي (الاتحاد) تستعرض الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث مشاريعها الابتكارية في الدورة الـ 42 لأسبوع جيتكس للتقنية الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 10 إلى 14 أكتوبر 2022، حيث تشارك ضمن منصة حكومة أبوظبي، بأربعة مشاريع ذكية تسهم في تحقيق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وتطلق جمارك أبوظبي خلال مشاركتها في المعرض أحدث مشاريعها التقنية المتطورة، والذي يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، وهو أداة التصنيف الذكي المدعم بالذكاء الاصطناعي. وتسلط جمارك أبوظبي الضوء على مشروع نظام التفتيش الذكي، الذي يقوم بعملية التفتيش الجمركي دون الحاجة إلى تواجد العميل خلال العملية وذلك من خلال الاتصال المرئي مع العميل، باستخدام نظارات الواقع المعزز التي تربط العميل مع غرفة التحكم ومراقبة عملية التفتيش بالكامل وتسجيلها وأرشفتها، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عملية التفتيش، فضلاً عن تقديم خدمة عملاء متميزة بتقليل الوقت والجهد عليهم. وتشارك الإدارة بمشروع التدريب الكاشف الأمني (رخصة التفتيش)، الذي يساعد على تدريب المفتشين على أجهزة الكاشف الأمني باستخدام أجهزة محاكاة، بالإضافة إلى منح رخصة مزاولة العمل على الأجهزة، مما يرفع من كفاءة التفتيش ويدعم منظومة العمل الجمركي، وتأتي مشاركة مشروع التدريب الافتراضي للسنة الثانية على التوالي بعد تطويره ودعمه بتقنيات وتعديلات تسمح من خلالها بالتحكم بكمية الحقائب التي يتم تفتيشها وإضافة التهديدات الجمركية، فضلاً عن التفاعل في القرار النهائي لعملية التفتيش.

كما تستعرض الإدارة خلال المعرض مشروع التدريب على الواقع الافتراضي (VR)، الذي يعمل على تنفيذ عمليات تدريب وتقييم باستخدام الواقع الافتراضي لعمليات مقابلات التوظيف، ما يسهم في رفع كفاءة موظفي الموارد البشرية بالإدارة، حيث يعمل المشروع على قراءة لغة الجسد للموظف والتعامل معه وفقاً للسيناريو المطلوب لتدريب موظفي الموارد البشرية على التعامل مع كافة الحالات النفسية التي يمر بها الموظف خلال عملية المقابلة الأخيرة أو من خلال عملية التوظيف. وتأتي مشاركة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي سنوياً في أسبوع جيتكس للتقنية ضمن منصة حكومة أبوظبي لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي وتسخير التكنولوجيا المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يخدم منظومة العمل الجمركي ويعزز من كفاءتها لضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي.