«ميتافيرس» و«الروبوت الذكي» يروجان للسياحة في الشارقة

دبي (الاتحاد) أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة «المرشد السياحي الذكي (الروبوت)» و«الشارقة على الميتافيرس»، أحدث مشاريعها التقنية، خلال مشاركتها ضمن «جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022»، الذي بدأت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. وشهد خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، إطلاق المشروعين خلال اليوم الأول من المعرض في الجناح، في مسعى لترسيخ التقنية الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع السياحي وإثراء تجارب زوار الإمارة الباسمة. الشارقة على الميتافيرس وجاء إطلاق مشروع «الشارقة على الميتافيرس» بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية التي أسهمت بالارتقاء بصناعات التكنولوجيا الحديثة في عالم الميتافيرس الرقمي، شركة «مالتيفيرس لابس - Multiverse Labs»، ويسلط المشروع الضوء على عدد من المعالم والوجهات ومناطق الجذب السياحي والأنشطة العائلية في الإمارة، حيث أطلقت «سياحة الشارقة» منظومة ميتافيرس تحاكي الواقع من خلال دمج الفيديوهات الواقعية الثلاثية الأبعاد مع الذكاء الاصطناعي المتقدم.

تعزيز قطاع السياحة

ويسهم المشروع بترسيخ المكانة السياحية للإمارة في العالم الافتراضي، حيث يمكن للجمهور العالمي التعرف على مقومات الإمارة السياحية من أي مكان في العالم، كما يتيح المشروع للمرشدين السياحيين والجهات المعنية بالقطاع السياحي الاستفادة من الفرص الفريدة التي توفرها الميتافيرس لتنمية الأعمال وتوسيع نطاقها، وتعزيز قطاع السياحة على المستوى المحلي والعالمي.

وتقدم «سياحة الشارقة» مجموعة مختارة من وجهات الجذب السياحي من خلال المشروع في مرحلته الأولى، على أن يتم إضافة شركات محلية ومرشد سياحي في مرحلته القادمة، كما ستقدم الهيئة الدعم لتعزيز الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs المتعلقة بالسياحة، وستعمل المنصة رسمياً على موقع الهيئة، متيحة للمستخدمين فرصة الوصول إليها من أي جهاز. وفي المرحلة الثانية، سيتيح مشروع «الشارقة على الميتافيرس» للمستخدمين فرصة استكشاف تاريخ الإمارة ومستقبلها، وإضافة المزيد من المواقع والشركات، إلى جانب فتح باب التجارة الإلكترونية، حيث يمكن للشركات المحلية إجراء عمليات البيع الواقعية والرقمية على الميتافيرس، وتوفير فرص العمل والوظائف، فضلاً عن تثقيف الجمهور وتعزيز ثقته من خلال الحملات المكثفة.

المرشد السياحي الذكي

المرشد السياحي الذكي

وأطلقت الهيئة في المعرض خدمة المحادثة مع روبوت «المرشد السياحي الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي»، وهو نسخة مطورة عن تطبيق Shj AI Guide الذكي، الذي أطلقته سابقاً، والمتاح على الأجهزة الذكية، إذ يتيح الروبوت للمستخدم تجربة تفاعلية تسهّل وصوله إلى المعلومات عن الفعاليات والأنشطة والوجهات السياحية في الشارقة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها لزوّارها.

ويلبي الروبوت متطلبات السائح، سواءً بالرسائل الصوتية أو عن طريق لمس الشاشة، إضافة إلى تزويده بالمعلومات والصور والأفلام الترويجية ووجهات الاتصال والمواقع السياحية، ويسهِّل عليه الوصول لكل معلم ووجهة سياحية في أي وقت على مدار 24 ساعة، وسيتم توفيره ضمن الفعاليات والمؤتمرات التي تحتضنها الإمارة للرد على استفسارات الزوار بخمس لغات هي: العربية والإنجليزية والألمانية والروسية والصينية.

وأشارت الهيئة خلال الإطلاق إلى تطلعها لإنجاز المرحلة الثانية من Shj AI Guide في عام 2023، بإطلاق منصة عبر تطبيق WhatsApp لتقديم خدمة المرشد السياحي الذكي، لافتة إلى أن المشروع يتضمن مرحلة ثالثة في العام 2024، تشمل تقديم مختلف خدمات الهيئة وخدمات المنشآت الفندقية ومركبات السفاري وغيرها.