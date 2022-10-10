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أبرز معالم دبي السياحية عبر تقنية ميتافيرس

معالم دبي السياحية بتقنية ميتافيرس
10 أكتوبر 2022 15:15

دبي (الاتحاد) قدمت مايكروسوفت لمحة عن مستقبل الواقع المختلط خلال معرض «جيتكس جلوبال 2022» الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، وقد جاءت مشاركة مايكروسوفت هذه السنة في المعرض التكنولوجي الرائد في المنطقة تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لمراكز البيانات السحابية الخاصة بالشركة في الإمارات العربية المتحدة. ويضم جناح مايكروسوفت المشارك في هذه النسخة 26 شركة من منظومة شركائها، وإلى جانب ما ستقدمه مايكروسوفت من حلول وتقنيات مبتكرة، ستعرض مايكروسوفت أبرز مشاريعها لهذه السنة بالتعاون مع شركة «كاجول»، والذي يقدم للسياح تجربة فريدة لزيارة أبرز المعالم السياحية في دبي افتراضياً، عن طريق استخدام جهاز مايكروسوفت «هولولينس 2» الذي يستخدم في آلية عمله في هذا المشروع تقنيات «الميتافيرس» والذكاء الاصطناعي، وبالتالي يتيح للسيّاح تجربة تحاكي الواقع وكأنهم في قلب الحدث. وقال نعيم يزبك المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: «يمثل معرض جيتكس المنصة التكنولوجية الأبرز على صعيد المنطقة كافة. إذ يتيح للجميع فرصة عرض كل ما هو جديد ومبتكر، سواء كان منتجاً أو خدمة. ولقد كنا طيلة ثلاثة عقود من الزمن شريكاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وداعماً أساسياً لهذا الحدث منذ بزوغ رحلة انطلاقه. وتشهد مشاركتنا في معرض جيتكس لهذا العام، أكبر حضور لنا حتى الآن منذ تاريخ مشاركتنا». كما ستشارك مايكروسوفت أيضا بطرح آرائها حول الجيل الثالث من الويب «Web 3.0»، والدور الذي ستلعبه تقنيات مثل الميتافيرس ونظارة مايكروسوفت «هولولينس 2»، بالإضافة إلى منصاتها مثل «Mesh» و«Teams» في تعزيز سُبل التواصل والعمل التعاوني في ظل بيئة العمل الهجينة.

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