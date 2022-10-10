«دو» توقع شراكة مع «هواوي» و«سينوترانس» لتقديم حلول روبوتية



دبي (الاتحاد) أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شراكة جديدة مع كل من هواوي و«سينوترانس» لتقديم حلول روبوتية مدعومة بتقنية الجيل الخامس ومخصصة لتعزيز كفاءة العمليات في مستودعات تخزين الخدمات اللوجستية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى التوقيع خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، الذي تشارك فيه دو تحت شعار «تمكين الجهات الحكومية...نصنع معكم الواقع الإماراتي»، وتستعرض في جناحها مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية، بما في ذلك أحدث تقنيات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم «الميتافيرس» وبلوك تشين وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات.

وكجزء من اتفاقية التعاون، تقدم دو وهواوي حل شبكة Campus المدعوم بتقنية الجيل الخامس وقدرات الأتمتة الرئيسة التي تتميز بها تقنية الجيل الخامس لشركة «سينوترانس»، المنصة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، والتي ستستخدم شبكة Campus المدعومة بتقنية الجيل الخامس في رحلتها للتحول الرقمي ومواكبة متطلبات الصناعة 4.0، بما في ذلك أتمتة العمليات ومستودعات التخزين.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو: «يشكل هذا التعاون مثالاً على الجهود التي تبذلها دو لتعزيز تعاونها مع الشركات الرائدة على مستوى القطاع حول العالم لابتكار وتطوير حلول حديثة تساعد عملاءنا وشركاءنا على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز نجاحاتهم وتنافسية الخدمات التي يقدمونها في السوق. وتلعب تقنية الجيل الخامس دوراً مهماً في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي من خلال مساهمتها في تعزيز القدرات الأساسية داخل الشبكات المؤسسية. وتهدف دو إلى مساعدة عملائها من الشركات العاملة في القطاع الصناعي على تعزيز ذكاء العمليات في مستودعات التخزين لديهم من خلال حلول شبكة Campus المدعومة بتنقية الجيل الخامس، والتي نتوقع أن تساهم في توفير مزايا غير مسبوقة للشركات، سواءً في مستودعات التخزين أو الخدمات اللوجستية التي تقدمها».

وتعمل كل من هواوي ودو على تسريع وتمكين الرقمنة الصناعية من خلال حلول الروبوتات المدعومة بتقنية الجيل الخامس والتي تتيح قدرات تحرك وانتقال سلسة داخل المبنى، ما يجعل الروبوتات أسرع وأكثر استجابة وقدرة على التكيف مع المتطلبات.

وتتيح حلول du الروبوتية المعتمدة على تقنية 5G لمستخدميها إمكانية التنقل السلس داخل مرافق العمل، مما يجعل من الروبوتات أكثر سرعة واستجابة وتكيّفاً لمواكبة القدرات البشرية وتعزيز درجة الفعالية.