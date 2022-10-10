إدراج «برجيل» في «سوق أبوظبي» والطرح يحقق 1.1 مليار درهم

أعلنت برجيل القابضة بي إل سي، اليوم، عن إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد اكتمال الطرح العام الأولي لأسهمها، التي حققت عائدات قدرها 1.1 مليار درهم مقابل طرح 11% من إجمالي رأسمال الشركة المُصدر، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي أكثر من 32 مليار درهم، وتجاوز طلبات الاكتتاب بـ 29 ضعفاً. وبلغ سعر الطرح النهائي لسهم برجيل القابضة درهمين، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة بلغت 10.4 مليار درهم عند الإدراج، ما يجعلها أكبر شركة للرعاية الصحية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعتزم المجموعة البدء في دفع توزيعات أرباح نقدية اعتباراً من العام 2023، بنسبة متوقعة تتراوح بين 40 إلى 70 بالمائة من صافي الدخل، اعتماداً على الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطط النمو الإضافية. تأسست شركة برجيل القابضة عام 2007 بافتتاح مستشفى إل إل إتش في أبوظبي وتمثلت رؤيتها في تمكين الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع الفئات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع ضمان الجودة والتميز في مجال الرعاية السريرية. وتدير المجموعة حالياً شبكة متكاملة للرعاية الصحية تضم 61 أصلًا، بما في ذلك 16 مستشفى و23 مركزاً طبياً، وتقدم شبكة المجموعة خدمات الرعاية الأولية والثانوية والثالثة والرباعية، وتسعى لبدء التوسع في المملكة العربية السعودية قريباً. وخلال الاحتفال ببدء تداول أسهم المجموعة، قال هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نهنئ برجيل القابضة على نجاح طرحها العام الأولي ونرحب بها كشركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تُعتبر شركة برجيل القابضة نموذجاً يُحتذى به على ارتقاء الشركات الكبرى لتصبح شركات رائدة مدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال الرؤية الواضحة والالتزام بالتميز. ونفخر بالدور المحوري الذي يؤديه سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير منصة تساعد الشركات على الوصول للمستثمرين من جميع أنحاء العالم». من جانبه، قال الدكتور شامشير فاياليل بارامباث، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: نحتفل اليوم بنجاح الطرح العام الأولي وإدراج شركتنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الإمارة التي تمثل جزءاً أساسياً من رحلة نجاحنا. ويسرنا أن تُكلل سنوات التفاني والالتزام العديدة بهذا الإنجاز. ويعكس الطرح العام الأولي لأسهم الشركة التزامنا بتعزيز التنوع والنمو في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية، مما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة جذابة للاستثمار. أظهر جميع موظفينا أعلى مستوى من المثابرة والالتزام والشغف، مما ساعد برجيل القابضة على أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر شركة للرعاية الصحية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية».