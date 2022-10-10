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أسعار الذهب تتراجع عالمياً

أسعار الذهب تتراجع عالمياً
10 أكتوبر 2022 11:29

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 7 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.46% أو ما يعادل 7.78 دولار لتصل إلى 1687.21 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:16 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.89% تعادل 15.15 دولار لتصل إلى 1694.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 2.41% إلى 19.76 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.74% إلى 908.7 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.52% إلى 2186.02 دولار.

 

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المصدر: وام
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