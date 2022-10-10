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الاقتصادي

النفط يتراجع من أعلى مستوياته في 5 أسابيع

النفط يتراجع من أعلى مستوياته في 5 أسابيع
10 أكتوبر 2022 08:11

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع الماضي.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميريكي 91.88 دولار للبرميل، بانخفاض 76 سنتا، أو 0.8 بالمئة.
ولامس كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما، وتراجعا مع الأسهم في آسيا وسط تداولات ضعيفة مع إغلاق الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية.

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المصدر: وكالات
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