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الاقتصادي

«الاقتصاد» تكرم 32 شركة من خريجي Skillup Embark

«الاقتصاد» تكرم 32 شركة من خريجي Skillup Embark
10 أكتوبر 2022 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت وزارة الاقتصاد بخريجي الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج التدريبي «SkillupEmbark»، الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع شركة «جوجل» تحت مظلة مبادرة «موطن ريادة الأعمال» في نوفمبر من العام الماضي، حيث يقدم البرنامج تدريباً مجانياً ومكثفاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تأهيلهم لاكتساب المعرفة بأدوات التسويق الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء التكريم خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي، بحضور عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وممثلين عن شركة «جوجل» في دولة الإمارات، وتم خلالها تسليم شهادات التخرج لـ 32 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن الدفعتين الأولى والثانية للبرنامج.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله آل صالح: «إن تنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل توجهاً استراتيجياً للدولة نحو التحول إلى مركز عالمي لريادة الأعمال، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة بصفة مستمرة على تعزيز جهودها في توفير المزيد من الفرص والممكنات لرواد الأعمال والشركات الناشئة للتعلم واكتساب المهارات والخبرات الريادية الجديدة، تحت مظلة المشروع الوطني (موطن ريادة الأعمال)، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية ومع الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص».

الإمارات
وزارة الاقتصاد
جوجل
التسويق الرقمي
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