250 جهة حكومية تشارك في «جيتكس 2022»

دبي (الاتحاد)

يشهد معرض «جيتكس جلوبال 2022»، الذي ينطلق في دبي اليوم مشاركة حكومية قوية قوامها 250 جهة محلية واتحادية، حسب بيانات مركز دبي التجاري الجهة المنظمة للفعالية.

وتركز الجهات الحكومية، خلال مشاركتها بالدورة الـ(42) للمعرض على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، و«الميتافيرس»، و«البلوك تشين»، في تعزيز المدن الرقمية والارتقاء بجودة الحياة وتجربة المتعاملين.

ويتم استعراض عدد من المشاريع والتطورات التي تجسد دور قطاع الاتصالات في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة من التقنيات التي تعكس الرؤية الحكومية المستقبلية للسنوات المقبلة.

منصة مشتركة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية استكمال استعداداتها للمنصة الموحدة في «جيتكس جلوبال 2022» من خلال المنصة المشتركة للحكومة الرقمية الاتحادية التي تضم 33 جهة حكومية اتحادية.

وفي جناح «الهيئة» يتم استعراض طيف واسع من الخدمات والخطط والمشاريع والحلول التي تنهل من عصر الثورة الصناعية الرابعة لخدمة الإنسان ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي.

وتعكس المشاركة النهج الذي تلتزم به مؤسسات الدولة، والقائم على العمل كفريق واحد متكامل، بهدف تطوير الخدمات وتحسين الأداء بما يوفر بيئة نموذجية للعيش وممارسة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالتحول الرقمي.

ومن خلال مشاركتها في دورة هذا العام، تحرص «الهيئة» على تعريف الزوار بالدور المحوري لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك من خلال عدد من المشاريع المبتكرة التي تظهر دور تقنيات الاتصالات الحديثة في تسريع وتيرة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، حيث سيطلع الزوار من خلال عرض «تدرا بادل» على عصر المدن الذكية، الذي يتميز بأسلوب حياة جديد تتفاعل فيه الأنظمة الرقمية مع البشر في بيئة حيوية تلعب المستشعرات فيها دوراً حاسماً.

وخلال النسخة الحالية من «جيتكس جلوبال» تقدم «الهيئة» مشروع التوأم الرقمي لـ«تدرا» - محطة على طريق «الميتافيرس»، وتسلط «تدرا» الضوء من خلال هذا المشروع على هذا العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد، الذي يندرج ضمن الجيل الثالث من الويب (WEB 3:0)، في محاولة لإزاحة الستار عن مفاهيم وأنماط غير معهودة من العمل والتواصل البشري والتعلّم والترفيه وغيرها.

100 ألف زائر

وتشارك «هيئة دبي الرقمية» في معرض «جيتكس جلوبال 2022» لاستعراض الحلول الرقمية المبتكرة عبر المنصة الموحدة الكبرى لحكومة دبي، والتي تجمع 33 جهة حكومية من دبي إلى جانب 7 جهات رائدة في الرقمنة من القطاع الخاص. ومع هذا التقدم التقني السريع الذي يعتمد على التحول الرقمي في تقديم أفضل وأسهل الخدمات الرقمية لسكان المدن، تتنافس المدن الريادية على تقديم نماذج ناضجة تتمتع بأسلوب عيش مميز وسهل لقاطنيها، وهو ما تسعى دبي بحكمة قيادتها الطموحة من عقود لصناعته، ما جعل لها السبق في تطبيق مبادرات رقمية مبتكرة تلهم العالم، ما جعلها تتربع على عرش المدن الرقمية، ولتصبح معياراً ونموذجاً يحتذى به للمدن العالمية الرقمية، عبر ما تقدمه من قصص نجاح تقودها حكومة جريئة بفريق مبدع لا يتوقف عن الإبداع والتطوير على طريق الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، وإبهار العالم في إطلاق المبادرات والمشاريع المبتكرة.

15 مشروعاً

يتضمن جناح الشارقة في «جيتكس جلوبال 2022» مشاركة 10 جهات حكومية نعرض 15 مشروعاً ومبادرة توفر خدمات تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية، ما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات ويصب في مصلحة المتعاملين وتوفير بيئة متكاملة داعمة لمختلف القطاعات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وتعمل اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع «جيتكس للتقنية 2022» مع الجهات الحكومية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المشاركة في المعرض لتطوير البنية الرقمية للإمارة، بما يتجانس مع التطور الرقمي في العالم واحتياجات المتعاملين، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير آليات التواصل معه لخدمة المجتمع والزوار واستقطاب المزيد من المستثمرين للعمل في بيئة متكاملة توفر جميع أسباب النجاح والتقدم المستدام.