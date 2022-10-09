الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

المنصة الرئيسية لحكومة دبي تستقبل الزوار في «جيتكس جلوبال 2022»

المنصة الرئيسية لحكومة دبي تستقبل الزوار في «جيتكس جلوبال 2022»
10 أكتوبر 2022 02:37

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاق "جيتكس جلوبال 2022" بدورته الـ"42" في دبي
برعاية حمدان بن محمد.. 70 خبيراً عالمياً يستعرضون رؤاهم المستقبلية في «منتدى دبي للمستقبل»

مع انطلاق النسخة الثانية والأربعين من جيتكس جلوبال 2022، بدأت أمس المنصة الرئيسية لحكومة دبي باستقبال زوار الحدث العالمي السنوي، وذلك من خلال منصة كبرى تنظمها دبي الرقمية وتضم 40 جهة حكومية وخاصة تعرض أحدث الخدمات والحلول المبتكرة ومبادرات وخطط بناء المستقبل الرقمي لمدينة دبي.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية إن «دبي الرقمية، ومعها كل الدوائر الحكومية في دبي تولي أهمية خاصة للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال، وتأتي نسخة 2022 كمحطة مهمة في هذه العلاقة الممتدة، حيث سنشارك العالم والمجتمع المحلي أحدث الاستراتيجيات والخطط والمبادرات والبرامج وابتكاراتنا لصنع المستقبل الذي رسمته لنا قيادتنا الرشيدة، والذي يقوم على الرفاهية والاستدامة والريادة من خلال الرقمنة المتكاملة والشاملة لتسهيل الحياة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والأمن الإلكتروني والاستثمار الأمثل للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتنبع أهمية هذا الحدث من كونه ملتقى سنوياً بارزاً يجمع صُناع القرار ونخبة من الخبراء والمختصين بمجالات التكنولوجيا والرقمنة لتبادل الأفكار والرؤى وأفضل الممارسات في مسيرة الحكومات نحو رقمنة الحياة وتحسين حياة الناس، حيث إننا دائماً منفتحون إلى أبعد الحدود على مختلف رؤى وتقنيات ومفاهيم المستقبل».
من جهته، أفاد يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن «جيتكس جلوبال يتيح المجال أمامنا للتفاعل مع مجتمع التكنولوجيا المحلي والعالمي في ما يتعلق بمستجدات المشاريع الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني وأحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية التي يمكن من خلالها وحماية المنظومة الرقمية الشاملة لدبي، بما يكرس مكانتها الرائدة بمجال أمن الفضاء الإلكتروني.
بدوره قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، إن «قطاع البيانات يشهد نمواً وتطوراً كبيرين للغاية وهو أحد أكثر القطاعات الواعدة على مستوى العالم وتزداد أهميته الاستراتيجية بشكل ملحوظ يوماً بعد يوم».
وأوضح مطر الحميري، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن دبي الرقمية ممثلة بالمؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في تقديم الخدمات والتجارب الرقمية المتكاملة، التي تعزز رقمنة الحياة في دبي وتوفر بشكل هائل الوقت والجهد بهدف تسهيل حياة الناس وتعزيز الخدمات الداعمة للأداء الاقتصادي، من خلال خدمات سلسة ومتكاملة واستباقية ترفع مستوى الرفاه والسعادة، ومن خلال «جيتكس جلوبال» سنُلقي الضوء على أحدث التطورات في هذه الخدمات بشكل معمق، ودائماً نحرص على الاستماع إلى آراء المجتمع والمستخدمين باعتبارها أحد أهم المدخلات التي نأخذها بالاعتبار في دراسات وخطط تطوير تجارب المدينة.

جيتكس
دبي
حكومة دبي
دبي الرقمية
آخر الأخبار
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يزور روسيا
اليوم 13:43
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
الإمارات
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©