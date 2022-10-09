المنصة الرئيسية لحكومة دبي تستقبل الزوار في «جيتكس جلوبال 2022»

دبي (الاتحاد)

مع انطلاق النسخة الثانية والأربعين من جيتكس جلوبال 2022، بدأت أمس المنصة الرئيسية لحكومة دبي باستقبال زوار الحدث العالمي السنوي، وذلك من خلال منصة كبرى تنظمها دبي الرقمية وتضم 40 جهة حكومية وخاصة تعرض أحدث الخدمات والحلول المبتكرة ومبادرات وخطط بناء المستقبل الرقمي لمدينة دبي.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية إن «دبي الرقمية، ومعها كل الدوائر الحكومية في دبي تولي أهمية خاصة للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال، وتأتي نسخة 2022 كمحطة مهمة في هذه العلاقة الممتدة، حيث سنشارك العالم والمجتمع المحلي أحدث الاستراتيجيات والخطط والمبادرات والبرامج وابتكاراتنا لصنع المستقبل الذي رسمته لنا قيادتنا الرشيدة، والذي يقوم على الرفاهية والاستدامة والريادة من خلال الرقمنة المتكاملة والشاملة لتسهيل الحياة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والأمن الإلكتروني والاستثمار الأمثل للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتنبع أهمية هذا الحدث من كونه ملتقى سنوياً بارزاً يجمع صُناع القرار ونخبة من الخبراء والمختصين بمجالات التكنولوجيا والرقمنة لتبادل الأفكار والرؤى وأفضل الممارسات في مسيرة الحكومات نحو رقمنة الحياة وتحسين حياة الناس، حيث إننا دائماً منفتحون إلى أبعد الحدود على مختلف رؤى وتقنيات ومفاهيم المستقبل».

من جهته، أفاد يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن «جيتكس جلوبال يتيح المجال أمامنا للتفاعل مع مجتمع التكنولوجيا المحلي والعالمي في ما يتعلق بمستجدات المشاريع الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني وأحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية التي يمكن من خلالها وحماية المنظومة الرقمية الشاملة لدبي، بما يكرس مكانتها الرائدة بمجال أمن الفضاء الإلكتروني.

بدوره قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، إن «قطاع البيانات يشهد نمواً وتطوراً كبيرين للغاية وهو أحد أكثر القطاعات الواعدة على مستوى العالم وتزداد أهميته الاستراتيجية بشكل ملحوظ يوماً بعد يوم».

وأوضح مطر الحميري، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن دبي الرقمية ممثلة بالمؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في تقديم الخدمات والتجارب الرقمية المتكاملة، التي تعزز رقمنة الحياة في دبي وتوفر بشكل هائل الوقت والجهد بهدف تسهيل حياة الناس وتعزيز الخدمات الداعمة للأداء الاقتصادي، من خلال خدمات سلسة ومتكاملة واستباقية ترفع مستوى الرفاه والسعادة، ومن خلال «جيتكس جلوبال» سنُلقي الضوء على أحدث التطورات في هذه الخدمات بشكل معمق، ودائماً نحرص على الاستماع إلى آراء المجتمع والمستخدمين باعتبارها أحد أهم المدخلات التي نأخذها بالاعتبار في دراسات وخطط تطوير تجارب المدينة.