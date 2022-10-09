الرئيس التنفيذي لـ «دو»: 90.7 % نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس

يوسف العربي (دبي)

تغطي شبكة «دو» للجيل الخامس( 5G) 90.7 % من سكان الدولة، بحسب فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقال الحساوي في حواره مع «الاتحاد»: إن الشركة حرصت على مدار السنوات القليلة الماضية على ضخ استثمارات كبيرة في مجال تقنية الجيل الخامس وحالات الاستخدام المستندة إليها وبالإضافة إلى ذلك، نجحت في عقد شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات والمؤسسات عبر القطاعين الحكومي والخاص لتسخير إمكانات تقنية الجيل الخامس وتوظيفها في تحسين نماذج الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب الاستفادة القصوى من تطبيقاتها والميزات التي تقدمها مثل سرعات الاتصال الفائقة ووقت الاستجابة المنخفض.

وأضاف، أن الشركة ستواصل جهودها الرامية لنشر وتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات، وتقديم أفضل تغطية ممكنة لعملائها وفي الوقت ذاته، وستمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استكشاف وتطوير المزيد من حالات الاستخدام الجديدة المستندة إلى تقنية الجيل الخامس، وتحويلها إلى تطبيقات وخدمات ملموسة لعملائها من الأفراد والمؤسسات عبر مجتمعات الأعمال، مما يسهم بدوره في تعزيز ازدهار الاقتصاد الرقمي للدولة، والتأثير إيجاباً في حياة مختلف شرائح وفئات المجتمع.

فهد الحساوي

استثمارات جديدة

وأكد الحساوي، أن الشركة تضخ سنوياً استثمارات كبيرة في مجال تحديث الشبكات وتوسيع نطاق تغطيتها ولا سيما شبكة الجيل الخامس، تماشياً مع التزامها بإحداث تحولات إيجابية ومستدامة في المشهد الرقمي بدولة الإمارات، وتسعى دوماً إلى تحسين البنية التحتية لشبكتها وابتكار حلول وخدمات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات المستهلكين وترتقي بتجاربهم وأنماط حياتهم.

وأوضح أن العملاء باتوا يبحثون عن تجارب استخدام أفضل للشبكة تلبي متطلباتهم ومعدلات استهلاكهم للبيانات، وقامت دو بتغيير استراتيجية عملها للتكيف مع الواقع الجديد، سواءً من ناحية إدارة الشبكة وتوسيع نطاق تغطيتها، أو الاستثمار في تطويرها وتعزيز أدائها لدعم الشركات عبر قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد الذين يحتاجون إلى خدمات اتصال موثوقة وعالية الكفاءة أكثر من أي وقت مضى.

الخدمات الرقمية

ولفت الحساوي إلى أن تسارع وتيرة التحول الرقمي، وتزايد احتياجات وتوقعات العملاء والمستهلكين في العالم الرقمي أدى إلى نمو الطلب على البيانات من جانب الأفراد والجهات الحكومية والشركات عبر مختلف القطاعات، متوقعاً أن يستمر هذا التوجه مستقبلاً من جانب العملاء نحو اعتماد الخدمات الرقمية واستهلاك المحتوى عبر المنصات الرقمية.

ونوه بأن الشركة تسعى إلى تحسين البنية التحتية لشبكتها وابتكار حلول وخدمات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات عملائها، موضحاً أن شبكتها تتمتع بالمرونة والطاقة الاستيعابية المثلى التي تخوّلها توفير خدمات اتصال موثوق بها واستيعاب النمو المتوقع في الطلب على خدمات الشبكة، كما أن التوسعات مستمرة في المواقع المستهدفة لدعم زيادة حركة المرور.

الاتصال عبر الإنترنت

قال: إن «دو» تلتزم على نحو مستمر بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، فيما يتعلق بضرورة توافق خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت مع الأطر واللوائح التنظيمية المعمول بها في الدولة.

وأضاف أن الشركة تقدم لعملائها المشتركين في باقة الاتصال عبر الإنترنت خدمات الاتصال الصوتي، عبر بروتوكول الإنترنت، من خلال عدد من التطبيقات المدعومة والمتوافقة مع القوانين والأنظمة التي حددتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل تطبيقي «BOTIM»، و«VOICO».