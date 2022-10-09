مجموعة &e تطلق ميتافيرس e& universe في «جيتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة &e أن استكشاف المستقبل الرقمي بإمكاناته اللامحدودة، وتوسيع نطاق الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للحكومات وقطاع الأعمال والأفراد في دولة الإمارات والدول التي تعمل فيها &e هو التوجه الثابت للمجموعة في العالم المتغير رقمياً.

وقال دويدار: إن المجموعة حرصت في جيتكس 2022 هذا العام على تعريف زوار المعرض من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد بلمحة متكاملة وتفاعلية عن مستقبل التقنيات والتجارب الرقمية، بما في ذلك عالم الميتافيرس؛ من خلال الإطلاق الأولي لميتافيرس e& universe إلى جانب توفير اثنين من التجارب الرئيسية الأخرى في الميتافيرس، بالشراكة مع أبرز اللاعبين الدوليين في الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف منح الزوار تجارب متنوعة في التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية، وتعريفهم بالإمكانات المستقبلية والرقمية في قطاعات التنقل، والرعاية الصحية، والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزّز، والميتافيرس وغيرها من المجالات.

ولفت دويدار إلى أن مجموعة e& تؤمن أنه يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تغيير المستقبل للمجتمعات نحو الأفضل وأن المجموعة تواصل توفير حلول تقنية من شأنها تمكين الأفراد والشركات؛ مؤكداً أن هنالك آفاقاً واعدةً في المستقبل، والانتقال إلى الميتافيرس هو خطوة حيوية لأنها ستشكل نقطة انطلاق لاستكشاف الحدود الجديدة للعالم الرقمي، حيث يكمن الميتافيرس كعالم جديد يتيح لمستخدميه التفاعل بطرق فريدة، موضحاً أنه لا يمكن للتقنيات الحديثة، بما فيها الميتافيرس، أن تمضي وحدها دون الارتكاز على حلول الاتصالات والشبكات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس 5G.

وأشار إلى حرص المجموعة على اختيار معرض جيتكس الذي يعد أحد أكبر المعارض والمؤتمرات التقنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ليكون المنصة التي تطلع المجموعة زوارها من خلالها على رحلة تنقلهم إلى الجيل التالي من الحياة الرقمية، لتسلط الضوء على الحلول التي توفرها e& على الاحتمالات اللامتناهية، والتي تجسّد قيم المجموعة في أن المستقبل يكمن في الإبداع، واستكشاف التجارب الجديدة، ورواية القصص المبتكرة نحو عالمٍ رقميٍ جديد.

وأفاد أن المجموعة تواصل سعيها للارتقاء بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بما يتيح لها تمثيل الدولة وتقدمها المشهود عالمياً، وأن تكون سفيرة الدولة للقطاع التكنولوجي في مختلف أنحاء العالم، لافتاً أن قيمة الإنفاق الرأسمالي للمجموعة بلغت 3.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، مؤكداً اعتزاز المجموعة بأن يُنسب لها انتماؤها إلى دولة الإمارات لتتماشى جهودها مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير مختلف القطاعات، حيث أسهمت &e بشكلٍ محوري في الانتشار الواسع للخدمات الرقمية المقدمة على الصعيدين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، ما شكل نقطة انطلاق صلبة سهّلت التوجه نحو العالمية وما تحمله من فرص عديدة.

خطوة استراتيجية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: إن إطلاق ميتافيرس e& universe هو خطوة استراتيجية تتماشى مع تحول e& إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار ويعزّز ريادتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمنح المبدعين فرصاً غير محدودة لتكون بذلك من أوائل مشغلي الاتصالات في المنطقة والعالم في هذا المضمار.

ويأتي إطلاق ميتافيرس e& universe بالشراكة مع HTC الرائدة عالمياً في تقنيات الواقع الافتراضي وصناعة الهواتف المتحركة، على عدة مراحل أولها الإطلاق الأولي خلال معرض جيتكس 2022، وهو جزء من خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة في إطار الميتافيرس، والتي سيتم تنفيذها تباعاً لتزوّد المستخدمين بخصائص وميزات تفاعلية ترتقي بتجاربهم في عالم الميتافيرس إلى مستوى جديد بالكامل.

واختارت مجموعة e& من المريخ موقعاً استراتيجياً لمنصة الميتافيرس، وتحديداً في منطقة «أركاديا بلانيتيا» (Arcadia Planitia)، بالارتكاز على الأبحاث العلمية التي تشير إلى أن هذه المنطقة قد تكون الأكثر ملاءمة للحياة المستقبلية على الكوكب الأحمر، نظراً لكونها واحدة من المناطق القليلة التي يوجد فيها الجليد ومصادر المياه وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية؛ وهي ذات المنطقة المصنفة كأحد مواقع الهبوط المحتملة على كوكب المريخ لشركة تقنيات استكشاف الفضاء الشهيرة «سبيس إكس» (SpaceX).

موقع متميز

يحد ميتافيرس e& universe على كوكب المريخ جبل «أوليمبوس مونز»، وهو أطول جبل وبركان على أي كوكب في المجموعة الشمسية والذي سيكون المعلم الأكثر تألقاً في هذا الميتافيرس.

ويعكس هذا الموقع سعي مجموعة e& إلى تبني الابتكار والإبداع كمنهج رئيسي يدفع أعمال المجموعة نحو العالمية والتميز أثناء التركيز على تزويد العملاء بتجارب تتيح لهم إطلاق العنان للقدرات الإبداعية في المجال الرقمي.

وسيشكل التصميم المعماري للميتافيرس في كوكب المريخ معلماً فنياً من حيث التصميمٍ المتميز، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها لاستكشاف الفضاء الخارجي التي تجسّدت في نجاح مهمة مسبار الأمل؛ أول مسبار عربي وإسلامي يدخل مدار كوكب المريخ. وسيتيح ميتافيرسe& universe تجارب رقمية مميزة استكمالاً لدور المجموعة في أن تكون السباقة محلياً وإقليمياً وعالمياً في اختبار أحدث التقنيات والحلول طوال العقود الأربعة السابقة.

ويتاح لمحبي التكنولوجيا والتجارب الرقمية المتطورة زيارة جناح مجموعة e& في جيتكس 2022 افتراضياً للمرة الأولى في تاريخ المعرض عبر هذا الميتافيرس، والاطلاع على المعروضات التقنية ضمن جناح المجموعة.

بينما ستشهد المراحل المقبلة توسيع نطاق هذه المنصة لتتيح لزوّارها الفرصة لاقتناء الأصول الرقمية، بالإضافة إلى التجارب التفاعلية الغامرة مثل حضور الحفلات الموسيقية، وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، ومشاهدة الأحداث الرياضية وغيرها الكثير من التجارب الرقمية التي ستكون الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة.

إعادة الهيكلة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: «بدأنا نلمس الأثر الإيجابي لإعادة هيكلة المجموعة الذي أعلنا عنه في 23 فبراير 2022، بهوية مؤسسية جديدة، تهدف إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة».

وأضاف أن الاسم السابق «مجموعة اتصالات» كان يعبّر عن هويتنا ودورنا كشركة اتصالات فقط، ولكننا اليوم نقدم أكثر من مجرد خدمات الاتصالات التقليدية، وهذا ما يجعل من e& انعكاساً قوياً لطموحنا في تخطي الحدود وإنجاز المزيد في المستقبل في إطار استراتيجية جديدة لتسريع عملية التحول إلى مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً. وأوضح: «يأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة «اتصالات من e&» في دولة الإمارات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة». وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يضم أفرعاً لشركة e& الدولية في 16 دولة تعمل فيها المجموعة، ويهدف إلى توفير نماذج أعمال دولية متطورة لشركات الاتصالات والخدمات الرقمية عبر تزويد أفضل الخدمات للعملاء، وتعزيز الإمكانات الرقمية الدولية، واستكشاف فرص التوسع.

الاستثمار التكنولوجي

كما تأتي «&e الحياة»، للتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز «e& المؤسسات» على زيادة القيمة التي تقدمها المجموعة للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة.

بينما ستركز «e& الاستثمار» على الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

لاحظنا جميعاً في الأعوام القليلة الماضية مدى سرعة خطوات التحول الرقمي وتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات السباقة عالمياً على مختلف المؤشرات، وشهدنا كيف تغير سلوك العملاء الأفراد والشركات تجاه طريقة طلبهم وحصولهم على الخدمات والمنتجات، ونحن في e& نمتلك الإمكانات الكافية للاستجابة لتلك التحولات وريادتها، ونسعى دائماً إلى تعزيز الاستثمار في الابتكار للتمكن من تسهيل مهمتنا في جعل كل شيء ممكناً في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

منصة الميتافيرس

تتيح مجموعة &e لزوّار جيتكس 2022 منصة رئيسية أخرى في الميتافيرس بالتعاون مع SK Telecom، أكبر مشغل اتصالات في كوريا، والتي تم تصميمها لتعزيز تجارب المستخدمين من خلال المساحات الافتراضية المتعددة والشخصيات الرمزية الفريدة، واستكشاف الفرص المتاحة للتواصل الاجتماعي في عالم الميتافيرس الجديد. كما تتيح هذه المنصة الاستماع إلى موسيقى البوب الكورية الشهيرة، وقصائد الشعر، والاستمتاع بمختلف العروض الترفيهية المتوفرة في عالم الميتافيرس من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز.

وتوفر المنصة أيضاً فرصة زيارة المعرض الحصري الخاص بالرموز غير القابلة للاستبدال NFTs من &e إلى جانب الأعمال الفنية الخاصة لفنانين عالميين، حيث يمكن للزوار خوض هذه التجربة من خلال الأجهزة الذكية المتوفرة على المنصة.