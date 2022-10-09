«كهرباء ومياه دبي» تطلق منصة «ديوافيرس»

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي منصة «ديوافيرس» في عالم الميتافيرس لتوفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وأفراد المجتمع، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية في عالم الميتافيرس، وتستثمر الهيئة تقنية الميتافيرس في تنفيذ وتطوير مشاريعها الحالية والمستقبلية بما يسهم في تحقيق سعادة المعنيين بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتحول الرقمي في الهيئة، والذي تم خلاله استعراض تقرير النضج الرقمي حسب «تقييم الحاصل الرقمي» (Digital Quotient Assessment) للعام 2022 الذي أجرته شركة «ماكنزي» العالمية.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ترجمةً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين جودة حياة الناس، وتجسيداً لاستراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال «الميتافيرس»، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس العالمي وتعزيز نجاحاتها المحققة بهذا الميدان، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك تقنية الميتافيرس باعتبارها ركيزة أساسية وأسلوب عمل جديداً في كل القطاعات الحيوية وتسخير هذه التقنية لإيجاد فرص جديدة وتقديم حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو المتسارعة لتعزيز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً».