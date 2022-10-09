«الإمارات للخدمات الصحية» تشارك في جيتكس

دبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض جيتكس الذي ينطلق في 10 أكتوبر ويستمر حتى 14 من الشهر ذاته في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف تسليط الضوء على حزمة من الخدمات المبتكرة التي أدخلتها المؤسسة إلى منظومتها من الخدمات الصحية النوعية، وضمن أحدث المشاريع الصحية التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتستعرض المؤسسة خلال مشاركتها في الحدث العالمي أحدث التقنيات الذكية التي توفرها ضمن منظومة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها للمتعاملين، ومن بينها مشروع ID NOW وهو جهاز محمول للزوار يعمل على فحص كوفيد- 19مع تشخيص سريع وبنتائج في غضون أقل من 13 دقيقة.

كما توفر المؤسسة خلال المعرض تصميماً تفاعلياً للموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها للمتعاملين، ليستعرض أمام الزوار ميزاتها وأهم الخصائص والمعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية والرقمية الذكية من خلال شاشات جيتكس في المنصة الخاصة بها في المعرض.

وتستهدف المؤسسة من خلال إبراز موقعها الإلكتروني الذي أطلقته في نوفمبر من العام 2021، بعد دراسة حاجات ومتطلبات المتعاملين، إطلاع الجمهور على أفضل الممارسات في هذا المجال لتصميم موقع شامل ومتكامل يضمن رضا وسعادة المستخدمين والمتعاملين ويحقق توقعاتهم.

وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة تندرج في سياق تعزيز حضورها الفعّال والمؤثر في واقع قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية، وتكريس دورها الحيوي في توفير أعلى معايير الخدمات الصحية العالمية ووفقاً لأفضل الممارسات الحديثة، من خلال استعراض تقنيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان الطبي حول العالم.