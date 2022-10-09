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الاقتصادي

وزير بريطاني: قطع الكهرباء في الشتاء "مستبعد جداً"

وزير بريطاني: قطع الكهرباء في الشتاء "مستبعد جداً"
9 أكتوبر 2022 14:05

قال وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية ناظم الزهاوي اليوم الأحد إنه من "المستبعد جداً" أن تشهد بريطانيا انقطاعات مقررة سلفا في التيار الكهربائي خلال الشتاء، تعقيبا منه على تحذير من الشبكة الوطنية من أن البلاد قد تواجه انقطاعات للتيار إذا لم تستطع استيراد ما يكفي من الطاقة.

وقال الزهاوي لشبكة سكاي نيوز "هذا مستبعد جدا، لكن الواقع هو أننا نخطط لكافة السيناريوهات. وكل ما يمكنني قوله هو إن لدينا مخزونا احتياطيا.. ولذلك فأنا واثق من أنه عندما يأتي عيد الميلاد ويحل الطقس البارد، سنظل على أرضية صلبة".

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المصدر: وكالات
الحكومة البريطانية
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