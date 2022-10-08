أبوظبي.. 3 ناقلات وطنية تحلق إلى العالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

تحتضن أبوظبي، 3 ناقلات وطنية بدءاً من الاتحاد للطيران التي انطلقت العام 2003، ووصولاً إلى انطلاق ناقلتين اقتصاديتين خلال العامين 2020 و2021 أولاهما العربية أبوظبي ثم ويز إير أبوظبي، لتصبح اليوم تلك الناقلات الثلاث تسيّر رحلاتها إلى 134 وجهة بإجمالي أسطول يضم 84 طائرة.

فمنذ انطلاق الاتحاد للطيران عام 2003، استطاعت ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وربط أبوظبي بالعالم، عبر توسيع شبكتها وعملياتها وخدماتها مع مختلف الوجهات الدولية.

وتسير الاتحاد للطيران في الوقت الراهن رحلات إلى 71 وجهة حول العالم من ضمنها وجهات الشحن، فيما يبلغ أسطولها 71 طائرة بعمر وسطي يصل إلى 5.8 سنة. ومكنت الناقلة منذ انطلاقها عام 2003، من ربط أبوظبي بـ45 دولة، واجتذبت 1500 مواطن ومواطنة، بينما يبلغ إجمالي عدد الموظفين 8 آلاف موظف وموظفة، ينتمون إلى 127 جنسية.

أما العربية للطيران، فبدأت عملياتها التشغيلية في يوليو العام 2020، حيث دشنت عملياتها التشغيلية رسمياً بتسيير رحلتها الأولى إلى مدينة الإسكندرية المصرية بتاريخ 14 يوليو 2020، واحتفلت الناقلة الشهر الماضي بنقل المسافر رقم مليون على متن رحلاتها عبر مطار أبوظبي الدولي منذ بدء عملياتها التشغيلية حيث حلّقت بمليون مسافر على متن أكثر من 8000 رحلة، وتضم العربية أبوظبي اليوم 27 وجهة، وأسطولاً مكوناً من 8 طائرات.

وتمثل العربية أبوظبي ثمرة اتفاقية بين الاتحاد للطيران ومجموعة العربية للطيران لإطلاق شركة طيران اقتصادي كمشروع مشترك مستقل يتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيساً له، وتم تأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال «العربية للطيران» لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

أما شركة ويز إير أبوظبي، فانطلقت عملياتها في يناير 2021، وهي شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات وتمثل مشروعا مشتركا بين شركة القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة، وتجاوز عدد الركاب على متنها منذ افتتاحها وحتى يوليو الماضي أكثر من 750 ألف راكب، وتسير رحلاتها اليوم إلى أكثر من 36 وجهة تبعد عن أبوظبي مسافة لا تزيد عن 5 ساعات بالطائرة، ويبلغ أسطولها 5 طائرات لغاية اليوم.

ويعمل حالياً لدى ويز إير أبوظبي 200 موظف وموظفة من مختلف الجنسيات، وسيتضاعف هذا الرقم قبل نهاية العام الجاري ليبلغ 400 موظف بالتزامن مع دخول المزيد من الطائرات إلى أسطول «ويز إير أبوظبي»، وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات.

وكانت مطارات أبوظبي توقعت في وقت سابق مرور أكثر من 13 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي خلال العام الجاري، بزيادة تتخطى 160% من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم العاصمة، أبوظبي، خلال 2021.