«أدنيك» توقع اتفاقية مع ميكو للخدمات اللوجستية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك، عن توقيع اتفاقية المزوّد المفضّل للخدمات مع شركة ميكو للخدمات اللوجستية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع شركة دي بي شنكر، مزوّد الخدمات اللوجستية الرائد عالمياً. وتنصّ الاتفاقية على تطوير حلول لوجستية إقليمية وعالمية عالية الكفاءة لدعم الجهات المنظّمة والعارضة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تقوم أدنيك بتنظيمها واستضافتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال أحمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أدنيك: «تنسجم هذه الاتفاقية مع التزامنا بتقديم أفضل مستوى خدمات للعارضين والمشاركين في مختلف الفعاليات التي يتم تنظيمها واستضافتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدار العام بما يتماشى مع جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي الرائدة كعاصمة عالمية لسياحة الأعمال».

بدوره قال كليفورد ديسوزا، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في شركة ميكو للخدمات اللوجستية: «نتطلع لتوفير مجموعة من الحلول المتكاملة للارتقاء بتجربة الجهات المنظمة والمشاركة في المعارض والفعاليات المتنوعة في المركز التابع لأدنيك، مستفيدين من الإمكانات والخبرات الواسعة لشركة ميكو للخدمات الاستراتيجية والمكانة المرموقة التي تحظى بها شركة دي بي شنكر الألمانية في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.».

ومن جهته، قال كريستوفر سميث، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي شنكر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا التعاون مع شركة ميكو للخدمات اللوجستية ومجموعة أدنيك، التي تشرف على المركز الأضخم من نوعه في المنطقة، انطلاقاً من ثقتنا بدور هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجهات العارضة».