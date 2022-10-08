الأحد 9 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

بدء تلقي خطابات تنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد

«الهيئة» استقطبت استثمارات بقيمة 40 مليار درهم عبر نموذج المنتج المستقل للطاقة (من المصدر)
9 أكتوبر 2022 02:05

دبي (الاتحاد)

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المطورين العالميين لإرسال خطابات الاهتمام لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وحددت «الهيئة» آخر موعد لتلقي خطابات الاهتمام ظهر الاثنين 10 أكتوبر 2022.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه سيتم تنفيذ المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 900 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وسيتم تشغيلها على مراحل بدءاً من الربع الثالث من عام 2025.

أخبار ذات صلة
«أنت لها سند» لدعم استقرار الأسرة
ورشة عمل تستعرض مبادرة  تأسيس تخصّصات التمريض
  • سعيد الطاير
    سعيد الطاير

وأضاف معالي الطاير: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ونواصل التوسع في مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تصل قدرته الإنتاجية الحالية إلى 1.727 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتنفذ «الهيئة» مشاريع أخرى في المجمع بإجمالي 1.133 ميجاوات باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. ومع اكتمال المرحلة السادسة بقدرة 900 ميجاوات، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 3.760 ميجاوات في سبيل الوصول إلى 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030».
وأوضح معالي الطاير أن «الهيئة» استقطبت نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات عبر نموذج المنتج المستقل للطاقة وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
يشار إلى أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة تصل إلى نحو 12.1% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي، ومن المتوقع أن تصل إلى 14% بنهاية العام الجاري. ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج المستقل، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تقليل أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

الألواح الشمسية
هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
آخر الأخبار
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
الإمارات
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
اليوم 02:07
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
الإمارات
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
اليوم 02:07
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
الإمارات
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
اليوم 02:07
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
الإمارات
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
اليوم 02:07
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
الإمارات
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©