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نمو إيرادات وأرباح صناعة الملابس بالصين

نمو إيرادات وأرباح صناعة الملابس بالصين
9 أكتوبر 2022 02:05

بكين (د ب أ)

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أظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين توسعاً مستقراً في صناعة الملابس بالبلاد، من حيث الإيرادات والأرباح والصادرات، خلال الشهور الثمانية الأولى من 2022. وبحسب الوزارة، بلغت إيرادات الأعمال المختلطة لـ13117 شركة رئيسية في القطاع بالصين 950.4 مليار يوان خلال الشهور الثمانية، بزيادة 3.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2021. وحققت الشركات المذكورة أرباحاً إجمالية بقيمة 43.6 مليار يوان في الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين، بزيادة 3.4 في المئة عن العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وزادت صادرات الملابس خلال هذه الفترة بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي إلى 104.4 مليار دولار أميركي، وفقاً للبيانات.

الصين
الملابس الجاهزة
صناعة الملابس
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