ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء

مسقط (د ب أ)

كشفت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 1.4% ليصل إلى 24 ألفاً و258 جيجاوات في الساعة.

وأظهرت الإحصاءات، التي أوردتها وكالة الأنباء العُمانية، أمس، أن محافظة ظفار سجلت ارتفاعاً في إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 8.1% ليصل إلى ألفين و460 جيجاوات في الساعة حتى نهاية يوليو الماضي، كما سجلت محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعاً في إجمالي الإنتاج بنسبة بلغت 6.1% ليبلغ 15 ألفاً و722 جيجاوات في الساعة.

أما صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية يوليو الماضي -والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق- فقد بلغ 23 ألفاً و457 جيجاوات في الساعة بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%. وجاءت أكبر كمية صافي إنتاج للكهرباء في محافظة ظفار بارتفاع قدره 8.5% ليبلغ ألفين و343 جيجاوات في الساعة، كما سجلت كل من محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعاً في صافي إنتاج الكهرباء بنسبة 6%.