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ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء

ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء
9 أكتوبر 2022 02:05

مسقط (د ب أ)

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كشفت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 1.4% ليصل إلى 24 ألفاً و258 جيجاوات في الساعة.
وأظهرت الإحصاءات، التي أوردتها وكالة الأنباء العُمانية، أمس، أن محافظة ظفار سجلت ارتفاعاً في إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 8.1% ليصل إلى ألفين و460 جيجاوات في الساعة حتى نهاية يوليو الماضي، كما سجلت محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعاً في إجمالي الإنتاج بنسبة بلغت 6.1% ليبلغ 15 ألفاً و722 جيجاوات في الساعة.
أما صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية يوليو الماضي -والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق- فقد بلغ 23 ألفاً و457 جيجاوات في الساعة بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%. وجاءت أكبر كمية صافي إنتاج للكهرباء في محافظة ظفار بارتفاع قدره 8.5% ليبلغ ألفين و343 جيجاوات في الساعة، كما سجلت كل من محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعاً في صافي إنتاج الكهرباء بنسبة 6%.

سلطنة عمان
الكهرباء
المركز الوطني للإحصاء
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